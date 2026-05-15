LA PROVINCIA sortea 10 bonos dobles para los tres días de La Fabulosa Feria de Billy Capers
El evento, que se celebrará del 29 al 31 de mayo en el anexo del Estadio de Gran Canaria, reunirá a artistas internacionales, espectáculos de circo clásico y promete una tarde de mucha diversión en familia con actividades para todas las edades
La magia del circo clásico, el color de las ferias vintage y la ilusión de los espectáculos familiares llegarán a Gran Canaria con una nueva edición de La Fabulosa Feria de Billy Capers, que abrirá sus puertas los próximos 29, 30 y 31 de mayo en el anexo del Estadio de Gran Canaria. Con motivo de esta esperada cita cultural y de ocio, LA PROVINCIA sortea 10 bonos dobles válidos para acceder durante los tres días a una experiencia diseñada para sorprender tanto a pequeños como a mayores.
Un viaje a la magia de las ferias clásicas
Inspirada en las antiguas ferias ambulantes y el universo del circo tradicional, la propuesta ofrecerá espectáculos circenses, pasacalles, talleres, juegos tradicionales y atracciones pensadas para despertar la imaginación del público. “En el mundo de Billy Capers, la imaginación no tiene límites, y cada rincón está diseñado para provocar un ¡guau!”, destacan desde la organización.
Artistas internacionales y espectáculos continuos
La feria contará con cuatro escenarios principales en los que se desarrollarán actuaciones de manera continua, además de pequeños espacios repartidos por el recinto para acercar la magia y la diversión a todos los asistentes. Entre los artistas confirmados destacan Chacovachi, el reconocido payaso argentino famoso por su humor gestual e improvisación. Fidel y Capulita con ‘Historias de un Baúl’. Mr. Copini, artista multidisciplinar con más de 20 años de trayectoria internacional y el mimo chileno Huenchulaf, con una extensa carrera artística en América y Europa.
El evento reunirá a creadores y compañías procedentes de más de 20 países, consolidándose como una de las grandes citas familiares y culturales de esta primavera en Gran Canaria.
Gastronomía, atracciones y horarios
Además de los espectáculos, La Fabulosa Feria de Billy Capers dispondrá de una amplia zona gastronómica con food trucks y espacios de descanso pensados para disfrutar de la jornada en familia. Los más pequeños también podrán subir a atracciones clásicas inspiradas en las ferias de antaño, como un tradicional tiovivo que evocará el encanto de los antiguos recintos feriales.
La feria está producida por Zukoabega Producciones y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y de Promotur Gobierno de Canarias. El horario será el viernes 29 de mayo, de 18.00 a 22.00 horas; el sábado 30, de 11.00 a 22.00 horas; y el domingo 31, de 11.00 a 17.00 horas. Toda la información sobre el evento y la venta de entradas puede consultarse en Billy Capers y en TuReservaOnline.
¿Como participar en el sorteo?
Participar será sencillo y estará abierto durante tiempo limitado. Solo tienes que realizar los siguientes pasos:
- ✅ Ser lector registrado de LA PROVINCIA. ¿Aún no lo eres? ¡Hazlo ya! Solo te tardará unos segundos.
- 📝 Rellenar el formulario de participación con tus datos.
- 🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.
Formulario de participación:
¿Cuándo se anunciarán los ganadores?
El sorteo se realizará el miércoles 27 de mayo, y los afortunados serán avisados inmediatamente.
Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".
¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa ya y podrías ser uno de los afortunados en disfrutar de los próximos espectáculos de En Otra Clave en directo, con buen humor, música y mucho talento canario.
¡Mucha suerte a todos los participantes!
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