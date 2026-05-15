LA PROVINCIA sortea 10 bonos dobles para los tres días de La Fabulosa Feria de Billy Capers

La magia del circo clásico, el color de las ferias vintage y la ilusión de los espectáculos familiares llegarán a Gran Canaria con una nueva edición de La Fabulosa Feria de Billy Capers, que abrirá sus puertas los próximos 29, 30 y 31 de mayo en el anexo del Estadio de Gran Canaria. Con motivo de esta esperada cita cultural y de ocio, LA PROVINCIA sortea 10 bonos dobles válidos para acceder durante los tres días a una experiencia diseñada para sorprender tanto a pequeños como a mayores.

Un viaje a la magia de las ferias clásicas

Inspirada en las antiguas ferias ambulantes y el universo del circo tradicional, la propuesta ofrecerá espectáculos circenses, pasacalles, talleres, juegos tradicionales y atracciones pensadas para despertar la imaginación del público. “En el mundo de Billy Capers, la imaginación no tiene límites, y cada rincón está diseñado para provocar un ¡guau!”, destacan desde la organización.

Artistas internacionales y espectáculos continuos

La feria contará con cuatro escenarios principales en los que se desarrollarán actuaciones de manera continua, además de pequeños espacios repartidos por el recinto para acercar la magia y la diversión a todos los asistentes. Entre los artistas confirmados destacan Chacovachi, el reconocido payaso argentino famoso por su humor gestual e improvisación. Fidel y Capulita con ‘Historias de un Baúl’. Mr. Copini, artista multidisciplinar con más de 20 años de trayectoria internacional y el mimo chileno Huenchulaf, con una extensa carrera artística en América y Europa.

El evento reunirá a creadores y compañías procedentes de más de 20 países, consolidándose como una de las grandes citas familiares y culturales de esta primavera en Gran Canaria.

Gastronomía, atracciones y horarios

Además de los espectáculos, La Fabulosa Feria de Billy Capers dispondrá de una amplia zona gastronómica con food trucks y espacios de descanso pensados para disfrutar de la jornada en familia. Los más pequeños también podrán subir a atracciones clásicas inspiradas en las ferias de antaño, como un tradicional tiovivo que evocará el encanto de los antiguos recintos feriales.

La feria está producida por Zukoabega Producciones y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y de Promotur Gobierno de Canarias. El horario será el viernes 29 de mayo, de 18.00 a 22.00 horas; el sábado 30, de 11.00 a 22.00 horas; y el domingo 31, de 11.00 a 17.00 horas. Toda la información sobre el evento y la venta de entradas puede consultarse en Billy Capers y en TuReservaOnline.

¿Como participar en el sorteo?

Participar será sencillo y estará abierto durante tiempo limitado. Solo tienes que realizar los siguientes pasos:

✅ Ser lector registrado de LA PROVINCIA. ¿Aún no lo eres? ¡Hazlo ya! Solo te tardará unos segundos. 📝 Rellenar el formulario de participación con tus datos. 🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.

Formulario de participación:

¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

El sorteo se realizará el miércoles 27 de mayo, y los afortunados serán avisados inmediatamente.

Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".

¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa ya y podrías ser uno de los afortunados en disfrutar de los próximos espectáculos de En Otra Clave en directo, con buen humor, música y mucho talento canario.

¡Mucha suerte a todos los participantes!