Valleseco galopa hacia una final de infarto en la IV Copa de Hípica San Vicente Ferrer 2026

La emoción está servida en Valleseco. El Hipódromo de La Laguna acoge este domingo, 17 de mayo, a partir de las 11:00 horas, la gran final de la IV Copa de Hípica San Vicente Ferrer, una cita determinante en la que se coronarán los campeones de las modalidades de Velocidad y Distancia en un campeonato que llega más abierto y competido que nunca.

La lucha por el título mantiene en vilo a cuadras, jinetes y al público aficionado, con los tres primeros clasificados de cada modalidad separados por escasos puntos y con todo aún por decidir. La tensión deportiva aumenta todavía más al tratarse de una final en la que las carreras puntuarán doble, lo que puede provocar un vuelco espectacular en ambas clasificaciones generales.

El ambiente promete convertirse en una auténtica fiesta hípica con ocho carreras oficiales y un total de 28 caballos en competición, llegados desde distintas islas del archipiélago. Los participantes afrontarán distancias comprendidas entre los 1.000 y los 2.000 metros, en una jornada que volverá a situar a Valleseco como epicentro del deporte ecuestre en Canarias.

Evolución de la temporada

La competición ha mantenido una enorme igualdad desde las primeras jornadas. En la modalidad de Distancia, Cromatic ha defendido el liderato gracias a una temporada sobresaliente, mientras Fred on Fire ha protagonizado una notable remontada que mantiene intactas sus aspiraciones al título. Always on Time también llega con opciones, respaldado por una campaña de gran regularidad.

En Velocidad, All is Fair parte como líder provisional tras una recta final muy sólida, aunque Juanillo y Old Summit continúan al acecho y podrían aprovechar la puntuación doble de esta última jornada para alterar la clasificación definitiva. La emoción está asegurada hasta el último metro.

La Copa de Hípica San Vicente Ferrer se ha consolidado como una de las grandes citas ecuestres del archipiélago, reuniendo cada temporada a las mejores cuadras de Canarias y fortaleciendo el papel de Valleseco como uno de los grandes referentes del deporte hípico insular.

Declaraciones institucionales

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, destacó la consolidación del evento y su creciente repercusión en el panorama deportivo regional:

“Hace tres años pusimos en marcha esta Copa Hípica junto a Dámaso Arencibia con el objetivo de dar visibilidad al mundo ecuestre en nuestro municipio. Hoy Valleseco ya es un referente hípico en Canarias y seguimos trabajando para consolidar un espacio permanente que nos permita crecer y aspirar a competiciones nacionales”.

El regidor también subrayó el respaldo institucional recibido en esta edición y el impacto positivo que el evento genera en la economía local, el turismo rural y la promoción deportiva del municipio.

La invitación queda abierta para disfrutar de una jornada cargada de adrenalina, tradición y espectáculo ecuestre en un entorno natural incomparable. La entrada será gratuita y la organización espera una gran asistencia para acompañar una final que promete decidirse al último galope.

Programa oficial de carreras

La gran jornada arrancará con máxima intensidad desde el primer cajón de salida. El Hipódromo de La Laguna vivirá una mañana de velocidad, estrategia y resistencia, donde cada metro contará en la lucha por la IV Copa de Hípica San Vicente Ferrer.

1ª Carrera – 1.000 metros

La apertura del programa presenta un explosivo duelo entre tres representantes de la cuadra Diazmor y el siempre competitivo Normandico. Juanillo y Old Summit parten como dos de los ejemplares más destacados del campeonato, mientras Roblón intentará sorprender y Normandico buscará aprovechar cualquier error para imponerse en un sprint que se prevé vibrante.

Participantes:

Juanillo (Diazmor)

Old Summit (Diazmor)

Roblón (Diazmor)

Normandico (Los Socios)

2ª Carrera – 1.000 metros

La velocidad pura volverá a escena con una prueba muy equilibrada entre Canarión, Intocable y Telemachus. Los tres ejemplares afrontan una carrera decisiva en la que una buena salida puede resultar determinante para sumar unos puntos de enorme valor.

Participantes:

Canarión (David García S.T.)

Intocable (Trujillo)

Telemachus (San San)

3ª Carrera – 1.400 metros

La regularidad de Monterredondo y Natural Path convierte esta prueba en una de las más atractivas del programa. Mister Kool intentará imponer su remate final, mientras Pretty Emerald buscará aprovechar cualquier circunstancia favorable para entrar en la lucha por la victoria.

Participantes:

Mister Kool (Yeray Ponce)

Monterredondo (Floremar)

Natural Path (Herveg)

Pretty Emerald (Peña González)

4ª Carrera – 1.400 metros

Uno de los enfrentamientos más interesantes del día. Big Brown Bear y Atlantic North llegan con opciones reales de firmar una actuación destacada, mientras Bravo intentará marcar el ritmo desde el inicio y Calcas aspira a convertirse en la sorpresa de la jornada.

Participantes:

Bravo (Diazmor)

Atlantic North (Los Socios)

Big Brown Bear (Los Hermanos)

Calcas (Viñátigo)

5ª Carrera – 1.400 metros

Todas las miradas estarán puestas en All is Fair, líder provisional de Velocidad y uno de los grandes favoritos al título. No obstante, Astimegoesby, Confident Star y Maamur presentan argumentos suficientes para protagonizar una carrera de enorme nivel y trascendencia.

Participantes:

All is Fair (Los Amigos del Norte)

Astimegoesby (Diazmor)

Confident Star (Nietos de Juan Álvarez)

Maamur (David García S.T.)

6ª Carrera – 1.600 metros

La estrategia será determinante en este mano a mano entre Fuera Light y Zalacain. Ambos ejemplares destacan por su resistencia y experiencia en recorridos exigentes, lo que anticipa un duelo muy táctico de principio a fin.

Participantes:

Fuera Light (Roque Canaria)

Zalacain (Nietos de Juan Álvarez)

7ª Carrera – 2.000 metros

La distancia larga reunirá a tres ejemplares de gran fondo. Always on Time llega obligado a recortar puntos, Varykino buscará imponer su ritmo y Teixeira intentará aprovechar su solvencia en este tipo de recorridos para convertirse en protagonista.

Participantes:

Always on Time (La Peñilla)

Varykino (Hermanos Tadeo)

Teixeira (Martel)

8ª Carrera – 2.000 metros

La gran final de Distancia pondrá el broche de oro a la jornada. Cromatic y Fred on Fire protagonizan uno de los duelos más esperados del campeonato, mientras Daaoye mantiene intactas sus opciones de sorprender. Será una carrera táctica, intensa y probablemente decisiva hasta los últimos metros.

Participantes:

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