Valsequillo celebrará la Feria de la Fresa 2026 el 24 mayo

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria celebró hoy la Junta de Seguridad para coordinar el dispositivo especial de la Feria de la Fresa 2026, que tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo. La reunión ha contado con una representación multidisciplinar que incluye a la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Policía Canaria y la Delegación del Gobierno, además del Área de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, el Centro de Salud de Valsequillo y las diversas concejalías implicadas en la organización.

El grupo de gobierno se ha marcado un doble objetivo para esta edición: potenciar la promoción de la fresa como referente del sector primario municipal y, de manera crucial, garantizar una organización logística que deje atrás los problemas de tráfico de la pasada edición.

La Fresa: motor del proyecto “Gastromercado Km0”

La edición de 2026 marca un hito al integrarse la Feria dentro del proyecto piloto “Gastromercado Km0 Valsequillo”. Esta iniciativa estratégica está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Fondos Next Generation EU, y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Naturaleza en Flor”.

El concejal de Desarrollo Local, Agricultura, Ganadería y Turismo, Víctor Navarro, ha subrayado que este marco permite poner en valor el sector primario de forma integral. “Contamos una vez más con nuestros freseros para un evento que no solo promociona un producto exquisito, sino que refuerza nuestra identidad rural. Hemos reforzado el control para que los visitantes solo tengan que preocuparse de disfrutar de la fresa de Valsequillo”.

Objetivos estratégicos y dinamización económica

El proyecto “Gastromercado” nace como una apuesta innovadora para la valorización de los productos de proximidad, el paisaje agrario y la oferta turística rural. Entre sus fines principales destacan:

Promover el consumo local , con foco en la fresa, la papa y el millo.

, con foco en la fresa, la papa y el millo. Fomentar la soberanía alimentaria y la conciencia sobre la sostenibilidad.

y la conciencia sobre la sostenibilidad. Generar nuevas redes comerciales y oportunidades de negocio para las empresas del municipio.

y oportunidades de negocio para las empresas del municipio. Potenciar el patrimonio etnográfico como activo turístico de primer nivel.

Con esta renovada estructura, Valsequillo se prepara para una Feria de la Fresa que combina la tradición agrícola con un modelo de dinamización económica sostenible, garantizando que la seguridad y la organización sean la mejor carta de presentación para quienes visiten el municipio.

La distribución de los puestos se realizará a lo largo de las calles Dr. Francisco Rodríguez, Isla de la Gomera e Isla de Tenerife, dejando libre la entrada y salida al Centro de Salud del municipio ante cualquier incidencia que pudiera ocurrir.

Recuperar la confianza del público

Tras la experiencia de 2025, donde la escasez de policías locales (sólo 3) provocó importantes retenciones de tráfico, el Ayuntamiento ha diseñado un plan de choque. El alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, ha anunciado un incremento importante de los medios: "Este año vamos a contar con 20 policías locales, frente a los 3 que tuvimos el año pasado, además de otros 20 efectivos de Protección Civil y la participación de la Guardia Civil y la Policía Canaria. Además, estamos haciendo gestiones para volver a contar con la unidad UNIDRON de la Policía Local de Telde, que tan buen resultado nos dio en la pasada Fiesta del Almendrero".

Este despliegue tiene como fin principal aumentar la seguridad y evitar el caos circulatorio y asegurar que la fluidez del tráfico esté a la altura del evento. "Queremos que las miles de personas que nos visitan puedan disfrutar de todo lo que ofrece Valsequillo sin las complicaciones que dañaron nuestra imagen el año pasado", ha subrayado el primer edil.

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A principios de la próxima semana, el concejal de movilidad, Ibán Medina, informará del dispositivo especial de transporte, organizado junto a la empresa GLOBAL, para facilitar la llegada al municipio desde diferentes puntos de la isla, a través del transporte público.