Arucas Piedra y Flor 2026 arranca con los juegos tradicionales como protagonistas

Arucas Piedra y Flor 2026 ya está en marcha. La quinta edición de este encuentro, que este año se celebra bajo el lema “Aquí se juega así”, quedó inaugurada este viernes 15 de mayo con una programación dedicada a los juegos tradicionales, convertidos en el eje temático de una cita que volverá a transformar las calles del centro histórico del municipio.

El evento, que se desarrollará hasta el próximo domingo 24 de mayo, engalana Arucas con su característica decoración floral y sus esculturas, que sirven de marco a una amplia oferta cultural pensada para todos los públicos.

El estreno oficial contó con la actuación musical de las Escuelas Artísticas Municipales, en un concierto celebrado en la Plaza de la Constitución. Más tarde, artistas como Shango Dely, Eugenia Cabrera, Isabel Padrón, Guillermo Segura, Sofiband y Hermanas Cabrera, entre otros, pusieron la música al denominado “Concierto para Pachi”.

La inauguración abre paso a un fin de semana cargado de propuestas para vecinos y visitantes. Entre ellas destaca el programa de Terapias Alternativas, que se desarrollará este sábado, de 09:00 a 20:00 horas, con actividades gratuitas como yoga, chikung, círculo de danza, taichí, sonoterapia y cuentos, entre otras opciones.

La programación incluye además maratón de envite, talleres de bola canaria, encuentro de Papagüevos y teatro, en una agenda pensada para combinar tradición, participación y ocio en las calles de Arucas.

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Uno de los momentos destacados del sábado será la actuación del cantante Braulio, prevista a las 20:30 horas, dentro de un programa que continuará llenando de actividad el municipio durante los próximos días.