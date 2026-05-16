Un Bentley de 1935 con recuerdos de Le Mans: el Festival del Motor Clásico regresa a Maspalomas con más de 60 coches históricos

Con un Bentley Litre Blower de 1935, de color verde, volante a la derecha y el honor de ser el vehículo más antiguo de toda la exhibición, Darío Domínguez se preparaba este sábado para salir a darlo todo en el Circuito de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. Lo hacía en el marco del II Festival del Motor Clásico, una cita organizada por el Club de Automóviles Clásicos Canarios (CACC) que reunió a más de 60 vehículos históricos fabricados hasta 1986.

Sentado al volante, con una amplia sonrisa, Domínguez estaba listo para ponerse en marcha a bordo de uno de sus coches de ensueño. El vehículo, originario de Inglaterra, cuenta con una historia tan singular como su diseño, ya que este modelo ha llegado incluso a competir en las 24 Horas de Le Mans, una de las carreras de resistencia más antiguas y prestigiosas del mundo, celebrada en Francia.

Su estética clásica, la palanca del freno de mano situada en el exterior y el rugido de su motor convierten cada salida a pista en una experiencia cargada de emoción, diversión y adrenalina. Este sábado, Domínguez volvió a poner a prueba uno de sus coches favoritos, una pieza histórica «ha viajado en diversas ocasiones». «Ha estado en Inglaterra, en rallys por España, y la idea ahora es irme a la Mille Miglia, una carrera en Italia», explica.

95 años y con 12.000 kilómetros

Eso sí, después de tantos años y para que el coche pueda seguir recorriendo tanto la isla como otros lugares, ha tenido que someterse a alguna que otra intervención, entre ellas la restauración de parte del motor. Gracias a los mimos que Darío le dedica y pese a superar ya los 90 años de historia, el Bentley se encuentra actualmente en un estado envidiable. Está prácticamente como un niño, ya que apenas acumula 12.000 kilómetros recorridos.

Darío Domínguez conduce el Bentley, el coche más antiguo de la prueba. / Andrés Cruz

Entre los más de 60 vehículos de todas las marcas, colores y características imaginables que ayer llenaron de punta a punta el Circuito de Maspalomas, también destacaba otro coche verde. En esta ocasión, se trataba de un Porsche 914 de 1975, casi tan deportivo y llamativo como muchos modelos actuales, especialmente por su color: un verde intenso que no pasaba desapercibido.

Al volante estaba Quique Álvarez, un apasionado del mundo del motor que compró este vehículo hace alrededor de un año y que todavía no había tenido ocasión de estrenarlo oficialmente. «Lo hemos terminado de poner a punto hace bastante poco», subraya. Aunque Álvarez se declara amante de los coches y, especialmente, de los Porsche, reconoce que eligió este modelo en concreto por su singularidad. «No es tan común como otros», afirma. Eso sí, tiene otro Porsche más en casa.

El II Festival del Motor Clásico de Canarias / Andrés Cruz

En familia

A bordo de un coche completamente mecánico, con frenos de tambor y una dirección dura, José Carlos Rendón se preparaba ayer para lanzarse a la pista con su Jaguar XK 120, un modelo de 1946 que lleva alrededor de ocho años en su garaje. El vehículo participó en una de las pruebas del circuito, en la que los clásicos alcanzaban los 80 kilómetros por hora. Para Rendón, otro de los grandes aficionados al motor presentes en el Circuito de Maspalomas, la cita era también una oportunidad para compartir su pasión con la familia, ya que contaba con otroscoches participando, conducidos por sus hijos y allegados.

Sin embargo, pese a tener varios modelos en pista, reconoce que uno de sus favoritos es precisamente el Jaguar que condujo ayer. Un coche que, en su época, era conocido como «el superdeportivo», ya que podía alcanzar las 120 millas por hora. «Se lo compré a Mario Domínguez, el presidente del club, hace muchos años», señala Rendón. Desde entonces, ha participado con él en diversos rallys de regularidad en Canarias. Aun así, admite que salir al circuito con un vehículo de estas características exige mucha precaución. «En el circuito, a 80 kilómetros por hora, con estos coches hay que tener bastante cuidado, porque las gomas son muy estrechas, muy altas y en las curvas se van muy rápido», destaca Rendón.