Diego Tornel, mejor sumiller de España: «El 90% del vino de Canarias se exporta a Estados Unidos»

Venía de quedar tercero en el año 2025 en el campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor. ¿Qué cambió en su preparación de un año para el otro?

Lo primero que hice fue aprender de los errores cometidos. El año pasado quedé tercero y, la verdad, no esperaba que las pruebas me hubieran salido tan bien como para subir al podio. Este año me lo tomé más en serio, aunque mantuve la preparación que ya venía haciendo. En el campeonato pueden preguntar de todo, no solo sobre vinos, sino también sobre destilados, coctelería, café, té, infusiones o puros. Por eso hay que estar siempre atento a las nuevas tendencias, a las noticias del año del campeonato y, en definitiva, estar al día de todo.

¿Qué significa para usted ser el campeón de la competición este año y ganar este reconocimiento?

Para mí es un sueño hecho realidad y un reto conseguido. No solo a nivel personal, sino también para la Asociación de Sumilleres de Canarias, a la que pertenezco. Es un hito, porque soy el primer canario que logra ganar este campeonato. Hasta ahora se han celebrado 31 ediciones y nunca había habido un canario reconocido como mejor sumiller de España. Este año, en 2026, ese título viene para Canarias, y para mí es un orgullo enorme poder traerlo a casa.

¿Qué debe aportar hoy en día un sumiller para no ser visto como una figura tan decorativa?

Tienes que ser cercano, porque durante el servicio no puedes estar dando clases magistrales. El cliente viene a disfrutar y nuestro papel es recomendarle, orientarle y acompañarle en esa experiencia, pero sin convertirlo en una clase. Hay dos formas de dar a conocer un vino: con mucha explicación o con una recomendación más natural. Puedes llegar a una mesa con una botella y estar cinco o diez minutos hablando de ella, o puedes acercarte, comentar algo por encima, despertar la curiosidad y dejar que el cliente disfrute.

Avibo y Canary Wine dicen que su premio es un orgullo para todo el sector vitivinícola del archipiélago. ¿Siente que cuando compite fuera también está representando al vino canario?

Por supuesto. No solo represento a la Asociación de Sumilleres de Canarias, sino que también soy embajador de los vinos canarios. Hice un curso a través del Cabildo de Gran Canaria y, desde entonces, voy siempre con la bandera canaria allá donde compito. Al quedar tercero el año pasado en el campeonato, me clasifiqué para el Ibérico y competí en Portugal. Allí, como único canario, hablaba de los vinos de Canarias y explicaba nuestra singularidad y lo especiales que son los vinos de aquí.

«El vino canario fuera de Canarias está, muchas veces, mejor visto que en las propias islas»

¿Qué cree que le falta al vino canario para tener más presencia en restaurantes de fuera de las islas: distribución, precio, relato, volumen o prescripción?

El vino canario fuera de las Islas está, muchas veces, mejor visto que aquí. Yo intento que los locales y la gente de Canarias beban esos vinos que a veces rechazan porque piensan que los de fuera son mejores o tienen más calidad. En muchas grandes casas y restaurantes de Canarias, incluso, no hay vino canario en la carta. Lo que nos hace falta es que el propio canario se dé cuenta del valor que tiene lo nuestro. También necesitamos producir más, evitar el abandono de la viña y garantizar el relevo generacional. En Gran Canaria tenemos un problema importante en las medianías, porque no hay relevo entre los viticultores. Muchos mayores siguen tirando del carro, ya jubilados, porque les gusta, porque es su pasión, pero cada año perdemos más viña y más producción. Cada vez producimos menos y, además, vendemos más fuera porque es donde se paga mejor. El 90% del vino canario se exporta Estados Unidos y al mercado asiático. Eso sí, el 90% de mis clientes extranjeros en el sur de Gran Canaria buscan vino canario.

Diego Tornel. / LP/DLP

Si tuviera delante a un cliente peninsular o extranjero que nunca ha probado vino canario, ¿con qué estilo empezaría para convencerlo?

El extranjero está muy abierto a probar cualquier vino de Canarias. No hace falta convencerle demasiado ni llevarlo hacia uno concreto, porque muchas veces son ellos los primeros que quieren probarlo. Se dejan recomendar y tienen interés por conocer nuestro suelo, nuestros productos y el entorno. Con ellos, en ese sentido, es fácil. Quizá es un poco más complicado con un canario que nunca ha bebido vino de aquí, o con un cliente nacional que tampoco lo conoce ni lo ha probado antes. A veces se encuentran con esos frescores, con esa forma distinta de entender el vino, y no están tan acostumbrados.

Canarias vive un momento de reconocimientos gastronómicos, con 46 restaurantes con Soles Repsol y 27 recomendados por Michelin. ¿Estamos ante una moda o ante la consolidación real de Canarias como destino de alta gastronomía?

Creo que la gastronomía de Canarias se está consolidando y ha mejorado muchísimo. Eso está haciendo que gente como yo quiera volver a la isla para trabajar. Antes había muy pocas ofertas y era más complicado desarrollar aquí una carrera, pero ahora me siento orgulloso de estar trabajando en las Islas.

«El extranjero está muy abierto a probar cualquier vino de las islas y no hace falta convencerlo»

¿Canarias puede convertirse en un destino gastronómico de referencia sin renunciar a su identidad popular: el guachinche, el producto sencillo, el vino local y la cocina de raíz?

Sí, claro. Hay que convivir con todo lo que ofrecemos, no solo con la alta gastronomía, sino también con nuestras raíces.

Usted es sumiller, ¿cree que Canarias ha invertido mucho en cocina y todavía poco en sala, servicio y relato del vino?

Las Islas están en ello. Poco a poco van surgiendo eventos que dan visibilidad a las salas y que demuestran que también se está dando protagonismo a quienes están en el servicio: al camarero, al sumiller y a todo el equipo que acompaña la experiencia del cliente.

¿La labor del sumiller está más presente en el sur de la isla que en otras zonas?

Tengo amigos sumilleres en grandes restaurantes de la capital y veo que allí hay más oportunidades para nosotros, sobre todo por la amplia oferta gastronómica que existe. En el sur, en cambio, somos cuatro o cinco contados los que estamos en activo.

Como ganador nacional, representará a España en el ámbito internacional de la sumillería. ¿Qué cree que debe mejorar un sumiller español para competir fuera: idiomas, velocidad, técnica, relato o seguridad?

Un poco de todo, pero el idioma es muy importante. En el campeonato, si haces la prueba en otro idioma que no sea el materno, obtienes más puntos, y además, trabajando en una isla, dominar idiomas es fundamental. También les diría que se animen a concursar. Se aprende muchísimo y te permite ver de verdad cómo es el trabajo de un sumiller en activo, con la presión, el servicio y la capacidad de respuesta que exige la profesión.