 La Feria del Deporte cierra con varias novedades y rotundo éxito en Santa Lucía

La Feria de la Actividad Física y el Deporte 'Siente el movimiento' ya está en su recta final en un sábado que afianza este evento con una tercera edición de éxito, tanto en asistencia como en participación. Esta cita ha tenido grandes novedades para poner la guinda a su último día de programación, avanzando con nuevas propuestas para consolidar este como un espacio de encuentro de aficionados/as, clubes y amantes del deporte en Vecindario.

Desde primera hora de la mañana y con un día intenso de actividades de todo tipo y pensadas para todas las edades, este segundo día de feria ha hecho lleno en la Avenida de Canarias y la plaza de los Algodoneros con el Mercado Agrícola KM 0 Saludable, una masterclass de yoga y la actividad teórico práctica de Cristo Rodríguez Pérez, CEO de Canary Athletes, que ha ofrecido una charla-taller.

La jornada de tarde promete emociones con algunas de las novedades de esta edición, la Carrera Benéfica Guardia Civil Las Palmas / Milla Urbana 1609 metros, una iniciativa en dos modalidades que unirá solidaridad y deporte para recaudar fondos para la asociación de niños y familias con cáncer Pequeño Valiente.

No solo será deporte y emoción, sino que esta carrera descorcha su primera edición con una gran exposición de medios de Seguridad del Estado, con despliegue de USECIC, la Compañía PLM, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), la Agrupación de Tráfico, el órgano especializado de la Guardia Civil responsable de la utilización, adiestramiento y gestión de los perros policía del Servicio Cinológico, la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), la Compañía Fiscal y de Fronteras, la unidad especializada del Servicio de Protección de la Naturaleza UPRONA y los Grupos de Especialistas en Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil (GEDEX).

Además, el ritmo de la masterclass Neko Maxi Fit ha marcado la mañana con energía y gran respuesta entre la ciudadanía, así como la competición Salto de Altura, que se ha sumado a otras actividades como el Taller Asociación de Mujeres Valentina "Busquemos el equilibrio entre potencia física y serenidad mental". La masterclass de Pilates ha servido de antesala para, esta tarde, recibir el desfile de ropa deportiva con la amenización de dj, que se postula como un repulsivo para la zona y para una tarde de gran ambiente. Durante el día, los más pequeños/as han tenido la oportunidad de 'sentir el movimiento' con actividades infantiles e hinchables, entre otras propuestas para la cantera deportiva de la isla.

La tercera Feria del Deporte, que cerrará esta noche con la actuación musical del grupo Los 600, encara sus últimas horas tras dos jornadas de programación sin descanso, en las que el deporte ha servido de escenario, centro y herramienta para la inclusión y cohesión social.

La feria abrió sus puertas el viernes a las 9.30 horas alzando la voz por la libertad y la inclusión, con un compromiso colectivo, firme y aplaudido por la ciudadanía, que se ha sumado a celebrar un evento 'con orgullo'. Expositores, asociaciones, circo, gimnasia rítmica, fútbol sala, kárate, baloncesto, boxeo, béisbol, patinaje, atletismo, lucha canaria, ajedrez, ciclismo, ciclismo adaptado o capoeira, han sido algunos de los ejemplos de las diferentes disciplinas deportivas que han estado representadas en este evento.

La Feria del Deporte se asienta en Santa Lucía y en la isla con el mismo compromiso con el que nació: fomentar el deporte y la actividad física, los hábitos de vida saludable, el juego limpio, la prevención de la violencia en el deporte, acabar con las barreras para deportistas con o sin discapacidad en el deporte y por la diversidad, junto a clubes y empresas vinculadas al deporte, que son locomotora de este evento en la mayor zona comercial abierta de Canarias.

Esta edición ha contado con la participación de 16 clubes canarios, 17 comercios, y más de 35 expositores, además de cientos de escolares de varios centros de la isla, niños/as y mayores, así como los deportistas Omaira Perdomo y David Meca.

Noticias relacionadas

La Feria del Deporte 'Siente el movimiento' es una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, impulsada desde la concejalía de Deportes, la concejalía de Comercio y el apoyo de la Vicepresidencia del Cabildo de Gran Canaria.