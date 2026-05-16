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La Feria del Libro de Mogán cierra su edición de 2026 con Juan Gómez-Jurado y Albert Espinosa como protagonistas

El evento cultural en Arguineguín reunió a 25 autores y una treintena de estands, combinando talento local con talleres y música

Feria del Libro de Mogán

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Feria del Libro de Mogán / La Provincia

Mar Molina

La Feria del Libro “Mogán, toma la palabra” cerró este sábado 16 de mayo su edición 2026 con un encuentro con el escritor y guionista Albert Espinosa, que puso el broche final a dos jornadas de intensa actividad cultural en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín. El viernes, el evento también contó Juan Gómez-Jurado, el autor más leído de España, cuya visita atrajo a fieles lectores.

Durante los dos días de feria, Mogán reunió a 25 autores y autoras y una treintena de estands de librerías y editoriales, combinando talento canario y local con talleres, presentaciones, actividades familiares y música. La programación incluyó encuentros con escritores de las islas, firmas continuas en las distintas carpas y la presentación del himno oficial de la Feria, “Toma la palabra”, creado por las Escuelas Artísticas de visit de la mano del cantautor y escritor Rubén Rodríguez.

Juan Gómez-Jurado presentó “Mentira” por primera vez en Canarias

En la tarde del viernes 15 de mayo, la Feria recibió al escritor madrileño Juan Gómez-Jurado, uno de los autores en español más vendidos del mundo, con más de seis millones de ejemplares vendidos y traducciones a más de 40 idiomas.

En Mogán presentó su novela más reciente, “Mentira”, un thriller psicológico que profundiza en la manipulación, la verdad y el poder de la información. La obra, que continúa su línea de historias vertiginosas y personajes memorables, ha sido recibida como una de sus novelas más adictivas. El autor compartió anécdotas de su proceso creativo, habló del fenómeno literario que rodea a su universo narrativo y dedicó un largo tiempo a firmar ejemplares, mostrando una cercanía y un humor que conquistaron a los y las asistentes.

Albert Espinosa clausura la Feria con “Nunca estuviste solo”

El sábado, el escritor, guionista y cineasta Albert Espinosa protagonizó la clausura de la Feria con un encuentro cargado de emoción, reflexión y optimismo. Conocido internacionalmente por obras como “El mundo amarillo” y por la serie “Pulseras rojas”, basada en su propia experiencia vital, Espinosa ha construido una trayectoria marcada por la sensibilidad, la resiliencia y la capacidad de transformar la adversidad en historias luminosas.

En Mogán, se abrió con el público, y este respondió con la misma cercanía, creando una atmósfera cálida y emocional. Presentó su última novela, “Nunca estuviste solo”, un relato que combina intriga, ternura y una profunda mirada sobre las relaciones humanas, y que ha alcanzado los primeros puestos de ventas en España. Tras la charla, Espinosa dedicó un extenso tiempo a firmar libros, conversar con los y las presentes y agradecer el cariño recibido.

Mogán, punto de encuentro literario

La Feria del Libro “Mogán, toma la palabra” cierra una edición marcada por la diversidad de actividades y la presencia de figuras literarias de primer nivel.

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El evento ha sido impulsado y organizado por el Ayuntamiento de Mogán, a través de su Red de Bibliotecas Municipales y Gestiona Mogán –entidad de capital municipal responsable de la encomienda de Bibliotecas Municipales–, con Aladurma Producciones, Arte de Facto y Al Alba Producciones Culturales. Colabora Aperitivos Snack.

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