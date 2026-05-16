Hades de Hacaislu reina otra vez como mejor presa canario

Hades de Hacaislu volvió a convertirse en el gran protagonista del Concurso Monográfico del Presa Canario celebrado ayer en Valleseco. El ejemplar de capa negra, propiedad del criador Israel Martel, del sur de Gran Canaria, revalidó el título como mejor Presa Canario del certamen, confirmando el alto nivel de esta raza autóctona. La cuarta edición del concurso, puntuable para el Campeonato de Canarias, reunió en la plaza del municipio a 50 ejemplares procedentes de distintos puntos de Gran Canaria. La cita coincidió con el inicio de las fiestas de San Vicente Ferrer y se desarrolló bajo una jornada marcada por el tiempo inestable.‬

El juez especialista en razas españolas Manuel Cañadillas destacó la calidad morfológica de los animales participantes, así como su movilidad, estructura física y carácter equilibrado. El certamen estuvo organizado por la Asociación de Criadores de Presa Canario, con la colaboración del Ayuntamiento de Valleseco.‬

Noticias relacionadas

Uno de los aspectos más destacados fue la participación infantil y juvenil, considerada clave para garantizar el relevo generacional en la conservación de una raza símbolo animal de Gran Canaria. La jornada también puso en valor el carácter noble y familiar del Presa Canario, con el testimonio de la criadora Abi González, quien resaltó su papel en iniciativas de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.