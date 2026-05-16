El historiador Faneque Hernández muestra el origen de los apellidos de las cumbres del Sureste

El historiador agüimense Faneque Hernández acaba de culminar, junto al también historiador, natural de Ingenio, Fernando J. Bolaños y su equipo de colaboradores, uno de los proyectos de investigación familiar más ambiciosos realizados sobre el antiguo Señorío de Agüimes. Su nuevo libro, Las cumbres del Guayadeque. Toponimia e historia familiar, reconstruye desde el año 1500 hasta la actualidad la genealogía de las familias que habitaron las partes altas de este territorio, que antaño perteneciera al Señorío de Agüimes, y hoy a los municipios de Agüimes e Ingenio.

La obra fue presentada el pasado jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüimes, en un acto que contó con las palabras de presentación del alcalde Óscar Hernández, con las de los dos autores y con la actuación musical de Mingo Quintana.

A partir de la documentación obtenida en los archivos parroquiales, El Museo Canario y el Archivo Histórico Provincial, el equipo ha construido cuadros genealógicos completos, con padres, abuelos y bisabuelos, de las familias que poblaron las partes altas y el cauce del barranco de Guayadeque. El resultado es un entramado de fichas, siglo a siglo, que permite a cualquier persona con ascendencia cumbrera o barranquera, localizar a sus antepasados y reconstruir la historia de sus apellidos, entre otros, Ojeda, Trujillo, Sosa, Guedes, Martel, Caballero, López, Cazorla, Rodríguez, Bordón, González y Caballero.

Presencia de la etnia portuguesa

Una de las aportaciones más llamativas de esta obra es la incorporación de estudios de ADN de cuatro vecinos estrechamente vinculados al territorio, que aceptaron aportar una muestra de su saliva para trazar y explicar su ascendencia hasta el año 1500. Se trata de Eva López Cazorla, de Cueva Bermeja; Antonio Guedes Martel, descendientes de una familia que viviera en la Casa Blanca de Pajonales; Pilar Rodríguez Bordón, con raíces en Montaña de las Tierras; y Carmelo González López, de Las Toscas de La Pasadilla. A partir de los apellidos de sus padres y madres y de la documentación consultada, el equipo ha verificado que sus linajes pueden seguirse documentalmente hasta el siglo XVI, y han cruzado la información genealógica con los resultados genéticos.

Portada del libro 'Las cumbres del Guayadeque. Toponimia e historia familiar' / LP/DLP

El análisis de ADN confirma una idea que el historiador lleva años defendiendo. «Para sí y para la mayor parte de los canarios lo que predomina en nuestro ADN es la etnia galaico-portuguesa», explica Faneque Hernández. En torno al 50% del mapa genético de las personas analizadas tiene este origen, algo que se refleja tanto en el habla como en la sangre. A esta raíz lusitana o gallega se suman componentes castellanos, raíces bereberes, procedentes de los antiguos canarios y de la población morisca , y una pequeña, pero señera presencia sarda, es decir, de la isla de Cerdeña.

Poblamiento de las cumbres

«Llevamos años tratando de dilucidar el origen de la ascendencia sarda de muchos grancanarios». El libro apunta a una posible explicación. En el Señorío de Agüimes el apellido Alonso, ligado a un antiguo propietario de tierras en las cumbres, aparece asociado a este origen», subraya el historiador. Como curiosidad, el autor recuerda que en la cumbre de Ingenio existe un lugar conocido como la Hoya del Sardo.

Más allá de los datos genéticos y genealógicos, el libro reconstruye la dinámica histórica que llevó a poblar las cumbres del Señorío. «Los primeros residentes de las cumbres de Agüimes e Ingenio eran pastores procedentes del norte de la isla, de Agaete, Guía, Arucas, Tejeda, etc., que huían de las contiendas con los agricultores», resume Hernández. La presión sobre los ganaderos en las medianías norteñas les empujó a buscar nuevas tierras de pastoreo en el sur, estableciéndose en cañadas de la cumbre plagadas de manantiales en cuyas inmediaciones abundaban los pastos.

Muchas familias se trasladaban al completo, primero haciendo trashumancia con sus rebaños, y más tarde asentándose de forma estable en esas cañadas de la cumbre sureña a las que con frecuencia dan nombre a Cañada de los Sánchez, Morro de Cho López, Cañada de los Marteles o Cañada de los Juárez. De ese proceso derivan buena parte de los linajes actuales de las cumbres del Guayadeque.

Seis personas en un trabajo de año y medio

El libro prueba trazando su ascendencia cómo esas familias proceden mayoritariamente de las medianías y cumbres del norte de Gran Canaria y cómo su descendencia se extiende por todo el sureste grancanario.

Las cumbres del Guayadeque. Toponimia e historia familiar es el fruto de año y medio de trabajo de un equipo de seis personas. El libro, publicado dentro de una serie de obras que los autores y su equipo de colaboradores han venido dedicando a distintos pagos del municipio, aspira ahora a convertirse en una herramienta de consulta para las familias sureñas que quieran saber de dónde vienen sus ancestros. Además de los dos coordinadores, han participado activamente el naturalista Paulino Santana Reyes, y los genealogistas Aurelio Torres Santana, Juan Ramón García Torres y Tomás Olivares Rivero.

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A estas colaboraciones hay que añadir el brillante prólogo del profesor doctor en Historia Moderna Pedro Quintana Andrés y las ilustraciones de portada e interior de Dácil León Lacave, imágenes que recrean artísticamente un extraordinario panel de grabados situado en la solana del Guayadeque.