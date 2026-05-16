Música, baile y trajes tradicionales protagonizan el Festival de Folclore de Veneguera
La gala, celebrada en la Semana Cultural de Veneguera, contó con la actuación de las Escuelas Artísticas de Mogán, Arucas y Teror
Hay lugares donde el folclore no se contempla desde la distancia, sino que se vive, se baila y se hereda generación tras generación.Veneguera volvió a convertirse este viernes en uno de esos rincones con la celebración del III Festival de Folclore, una cita que reunió música tradicional, vestimenta canaria y el talento de decenas de alumnos llegados desde Mogán, Arucas y Teror.
La gala, celebrada dentro de la Semana Cultural de Veneguera, contó con la participación de las Escuelas Artísticas de Mogán, las Escuelas Artísticas Municipales de Arucas y la Escuela Municipal de Música “Candidito” de Teror.
El acto estuvo presentado por Eduardo Ramírez junto al personaje Feluca, conocido en Mogán por sus apariciones en redes sociales.
Mogán abrió la noche con música y baile tradicional
Las Escuelas Artísticas de Mogán, que este año celebran dos décadas de trayectoria, fueron las encargadas de inaugurar el festival con piezas tradicionales como Santo Domingo, Aires de Lima, Polca del Sur o Polca de Valleseco.
Entre el alumnado participante estuvo también la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que desde hace años forma parte de las clases de baile tradicional del municipio.
Un desfile de vestimenta tradicional del siglo XIX
Uno de los momentos más destacados de la noche fue el pase de vestimenta tradicional canaria inspirado en el siglo XIX.
Los trajes fueron confeccionados mayoritariamente por participantes del Curso de Costura Canaria impulsado por el Ayuntamiento de Mogán, quienes además desfilaron luciendo sus propias creaciones.
La iniciativa puso en valor técnicas, tejidos y patrones tradicionales vinculados a la indumentaria histórica canaria.
Arucas y Teror llevaron el folclore de varias islas
El festival continuó con el Aula de Baile Tradicional de las Escuelas Artísticas Municipales de Arucas, que interpretó piezas como la Jota Gomera, Seguidillas Saltadas o la Malagueña Parrandera de Tenerife.
Parte del repertorio se realizó junto a la Escuela Municipal de Música “Candidito” de Teror, cuya parranda, formada por una veintena de alumnos, ofreció un recorrido por el folclore canario y la música tradicional hispanoamericana.
La Semana Cultural continúa este fin de semana
La noche finalizó con la entrega de presentes elaborados por usuarios del Centro Ocupacional de Mogán y diseñados por José Peña Tejero, vecino del municipio.
La Semana Cultural de Veneguera continuará hasta este domingo con nuevas actividades, entre ellas la tradicional Noche de Vinos y Tapas prevista para este sábado en La Cardonera.
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