La primera guagua eléctrica interurbana conectará Las Palmas de Gran Canaria con Gáldar

La primera guagua 100% eléctrica destinada al transporte interurbano en Gran Canaria ya tiene asignada su primera ruta: unirá Las Palmas de Gran Canaria con Gáldar. El vehículo, que fue recibido por la compañía de transporte interurbano de Gran Canaria, Global, a principios de año, se suma a una flota con diez guaguas híbridas y una unidad propulsada por hidrógeno para avanzar hacia una movilidad más sostenible en la isla. Pero también llega en un momento de creciente demanda de pasajeros por la gratuidad del transporte, el envejecimiento de los vehículos y una incertidumbre sobre el futuro del modelo, ante la caducidad de la concesión en diciembre de 2027.

El gerente de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC), Ruymán Santana, confirma que la unidad -de 12 metros y capacidad para 65 pasajeros- ya ha superado las primeras pruebas operativas y comenzará a prestar servicio de forma regular. “Ya se hizo incluso la formación de los conductores, con más de 50 voluntarios, y hemos comprobado que su comportamiento es estable”, explica. La elección de la línea entre la capital y Gáldar permitirá evaluar el rendimiento real de la tecnología eléctrica en condiciones interurbanas.

En este contexto, el papel del consejero de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar desde hace más de una década, adquiere una dimensión particular. La elección de su municipio como destino de la primera línea eléctrica interurbana sitúa a Gáldar en el centro simbólico de esta transición. Sin embargo, la intención de la AUTGC es rotarla por distintas líneas para analizar su eficiencia en función de factores como la distancia, el relieve o la demanda.

Récord en la demanda

Global cerró 2025 con un nuevo récord de demanda al contabilizar 49.844.960 pasajeros, casi dos millones más que el año anterior y un 65% por encima de los registros de 2022. Se trata del cuarto máximo histórico consecutivo, impulsado por las políticas de bonificación y gratuidad del transporte público.

La empresa superó por tercer año consecutivo el millón de expediciones, con 1.181.084 trayectos (+8%), y elevó los kilómetros recorridos hasta los 35,7 millones, más de 1,3 millones adicionales respecto a 2024. Además, durante el último año incorporó a 155 trabajadores a su plantilla, en su mayoría conductores, para hacer frente al incremento de la demanda.

La red mantiene una fuerte concentración de viajeros en un número reducido de líneas: solo 13 de las más de 120 existentes superan el millón de pasajeros anuales y concentran el 51% del total. Entre ellas, la línea 1 (Las Palmas de Gran Canaria–Puerto de Mogán) volvió a situarse como la más utilizada, con más de 5,6 millones de usuarios, seguida de la línea 8 (Santa Catalina–Doctoral) y la línea 9 (Cruce de Arinaga–Taurito).

Una flota de 407 guaguas

Global, la concesionaria del 95% del servicio interurbano, cuenta actualmente con una flota de 407 vehículos, de los que entre 290 y 300 están operativos. El resto, en torno a un tercio, permanecen inmovilizados por mantenimiento, averías u otras incidencias. Según explica Santana, se ha permitido mantener en circulación guaguas más antiguas de lo habitual para cubrir refuerzos en horas punta de demanda.

“Evidentemente, en estas 407 guaguas hay muchas que son muy antiguas, pero permitimos su uso porque son seguras, es decir, pasan sus ITV y sus controles correspondientes”, explica Santana. A su juicio, resulta “más sensato” recurrir a guaguas de mayor antigüedad, pero en condiciones óptimas de seguridad, para cubrir los picos en la demanda, que acometer una ampliación estructural de la flota, una decisión que encaja en el ámbito de “compromisos estratégicos a largo plazo”, teniendo en cuenta que la vida útil de estos vehículos ronda los 12 años.

En este sentido, Santiago Domínguez, secretario general del Comité de Empresa de Global, concuerda con que es posible prestar el servicio en Gran Canaria con una flota de entre 290 y 300 vehículos, pero advierte que el problema está en que son necesarias unas 85 o 90 guaguas disponibles que funcionen "como escoba", para mejorar la capacidad de respuesta ante picos de demanda.

“Si estás esperando la guagua y pasan tres unidades sin recogerte, cuando por fin subes ya vienes quemado. Ves cómo pasan y no paran, y eso genera una frustración evidente. La gente se queda tirada en las paradas. Esa es la realidad que se está viviendo hoy en día”, detalla Domínguez, quien recuerda que los chóferes son los que están en primera línea, tanto para recibir los agradecimientos de los pasajero cuando el servicio es bueno, como las críticas cuendo es malo.

Renovación limitada

A pesar de que la responsabilidad de renovar la flota recae en las empresas operadoras, Global se ve limitada dado que "los bancos han dejado de ofrecer financiación a largo plazo porque la concesión finaliza el 31 de diciembre de 2027", apunta Domínguez. Al respecto, señala que cada guagua tiene un coste aproximado de entre 260.000 y 290.000 euros, lo que obliga a financiar su pago con créditos a varios años.

A ello se suma el propio proceso de fabricación e incorporación de los vehículos, que requiere plazos prolongados: desde la compra del chasis hasta el carrozado y posterior puesta en servicio pueden transcurrir en torno a diez meses, entre la producción, la matriculación y la instalación de los equipos necesarios. Es decir, son operaciones de inversión sostenidas en el tiempo y, según Domínguez, "nadie va a asumir el riesgo de comprar decenas de guaguas sin saber si podrá seguir prestando el servicio o qué uso tendrán esos vehículos después”.

"Este es el problema que hay con la renovación de flota. Los bancos no dan crédito y Global no tiene capacidad de comprar. Llevamos un par de años dándole la alarma al Cabildo, que vamos hacia un embudo, hacia un cuello de botella", advierte Domínguez. Esta situación puede extenderse más allá de diciembre de 2027, dado que es posible prorrogar un año más, si el Cabildo de Gran Canaria no toma antes una decisión sobre el futuro modelo del transporte interurbano de la Isla, en base al reglamento europeo.

Público o privado

El Reglamento (CE) 1370/2007 establece que los contratos de servicios de viajeros por carretera, como el de las guaguas, no pueden superar los diez años. No obstante, contempla una excepción para regiones ultraperiféricas como Canarias, donde estos acuerdos pueden prorrogarse hasta un 50% adicional si lo justifican las condiciones geográficas, lo que permitiría alargar su vigencia hasta un máximo de 15 años.

En este escenario, la eventual adjudicación del servicio interurbano en Gran Canaria podría extenderse durante ese periodo ampliado, con un volumen económico que, según las estimaciones manejadas, rondaría 1.000.000.000 euros. Entre las opciones disponibles, figuran la licitación a una empresa privada, la creación de una sociedad mixta o la implantación de una empresa pública. En la actualidad, el mapa de operadores de transporte interurbano en la isla está conformado por La Pardilla, Gumidafe (Alsa), Guzmán y Telbus, además de Global, surgida en el año 2000 tras la fusión de Salcai y Utinsa, y que lleva con la concesión del Cabildo de Gran Canaria del servicio interurbano de pasajeros desde hace más de 20 años.

"La decisión no está tomada. Nosotros, evidentemente, estamos evaluando diferentes escenarios y tenemos nuestras preferencias. Pero esto es una decisión administrativa, que tiene el carácter reservado de cualquier tipo de expediente mientras se están conformando", explica Santana. Aunqué está "convencido" de que antes del final del mandato pueda conocerse la preferencia institucional para el futuro del transporte interurbano de Gran Canaria, matiza que "la propuesta que se elabora tiene que ser decidida por los órganos de la Autoridad Única del Transporte, en la que hay representantes de las distintas administraciones".

Para Domínguez, la decisión de privatizar el servicio puede tener ventajas económicas, pero por contra, considera que el Cabildo de Gran Canaria perdería "el control" de la movilidad interubana. Como ejemplo, expone el servicio urbano de Santa Lucía de Tirajana, gestionado por Alsa. “Durante la fiesta del agua en Pozo Izquierdo no se puso ni una guagua de refuerzo y la gente tuvo que ir caminando desde Vecindario”, indica. A su juicio, este modelo “cambia la forma de moverse de la gente", porque si es preciso reforzar líneas o aumentar frecuencias, la respuesta depende exclusivamente de lo que se fije en el contrato firmado.

Mientras tanto, para incorporar nuevos vehículos al servicio, Santana explica que la AUTGC trabaja en la captación de fondos para adquirir guaguas. La fórmula que se plantea pasa por que los vehículos sean de titularidad pública, es decir, de propiedad del Cabildo de Gran Canaria y se cedan a la concesionaria para su explotación. "Estamos intentando que nos asignen unos fondos para adquirir guaguas para el servicio público de transporte regular. Y luego la idea es cederlas a Global, que es la actual concesionaria", relata Santana. Sin financiación asegurada, los plazos que maneja una administración pública para la compra directa de vehículos no son cortos.