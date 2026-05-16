El reacondicionamiento en la desembocadura del barranco de Veneguera permite renaturalizar el frente marítimo

La compañía turística canaria Lopesan ha llevado a cabo esta semana labores de reacondicionamiento en la desembocadura del barranco de Veneguera, en el municipio de Mogán. Los trabajos han permitido renaturalizar todo el frente marítimo anexo a la playa así como retranquear un aparcamiento de tierra que se encontraba ubicado a pocos metros de la ribera de mar, según han explicado responsables de la empresa.

La actuación, que ha contado con todos los permisos para garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental, ha sido llevada a cabo por la sociedad mercantil Costa Canaria de Veneguera, empresa del Grupo Lopesan, en colaboración del departamento de Costas del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Mogán.

La intervención ha permitido allanar el terreno junto al litoral, eliminar especies invasoras y desplazar un espacio de tierra que hasta ahora estaba siendo utilizado por los usuarios de la playa a modo de aparcamiento y que, sin embargo, se encontraba muy cerca de la orilla del mar. La actuación ha mantenido varios ejemplares de palmeras que se encuentran en primera línea así como otros arbustos.

Los trabajos han pasado a formar parte de las actuaciones de recuperación del barranco de Veneguera que Lopesan lleva a cabo desde hace años. Y es que desde 2014 la compañía no ha cejado en su empeño por rescatar parte del cauce del abandono de las actividades agrícolas desde que hace más de medio siglo el campo en este entorno fuese relegado a un segundo plano tras el éxodo de trabajadores al sector turístico. Desde entonces, la empresa apostó por adquirir los terrenos para iniciar un ambicioso proyecto de rehabilitación de los campos antaño cultivados, un espacio que hoy se ha convertido en un vergel de la agricultura ecológica de donde extrae parte de la fruta y la verdura con la que abastece a sus hoteles.