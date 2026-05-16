Santa Brígida presenta una revista digital abierta a la participación vecinal

Nace Un municipio para contarlo, la revista digital que pone voz a Santa Brígida. Un medio de comunicación abierto a la participación vecinal, donde tendrán cabida las historias, los paisajes, las reflexiones, los retos y las aspiraciones de un municipio que se construye y se escribe cada día.

Impulsada por la Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP) y el Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana que dirige Adrián García Armas, la revista cuenta con financiación de la Dirección Insular de Participa Gran Canaria del Cabildo de Gran Canaria.

La presentación oficial tendrá lugar el próximo miércoles, 20 de mayo, a las 18:15 horas, en la Biblioteca Municipal de Santa Brígida, en un acto que contará con la asistencia del consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa Monzón; el alcalde de Santa Brígida, José Armengol; y Marco Antonio González Mesa en representación de la Presidencia de la ACUP.

La jornada, centrada en dar voz y protagonismo a la ciudadanía, incluirá la actuación del rapero Darío y finalizará con un espacio de networking como cierre oficial.

Retrato colectivo de Sataute

Este primer número, titulado Sataute: Historias, Paisajes y Voces, se presenta como una obra coral que recorre el pasado prehispánico del municipio, su evolución histórica y los retos sociales, culturales y medioambientales del siglo XXI. Artículos, entrevistas, ilustraciones y piezas de análisis firmadas por personas vinculadas a Santa Brígida conforman una radiografía plural y contemporánea de la realidad satauteña.

Entre sus contenidos destacan Radiografía de un municipio, del historiador Pedro Quintana Andrés; El paraíso que expulsa a sus hijos, del sociólogo Santiago Déniz Déniz; o la viñeta crítica Lo que iba a ser y lo que fue, del ilustrador Diego García Vega.

La revista pone también el foco en el patrimonio local con trabajos como Rescate del patrimonio oculto: La Alcantarilla, de Juan Sixto Muñoz, así como artículos dedicados a enclaves emblemáticos del municipio, como el Mirador del Bermejal.

Uno de los grandes valores de esta publicación reside en su dimensión humana. A través de entrevistas y perfiles, la revista acerca historias de vida que ayudan a comprender la esencia del municipio. Entre ellas, la de Andrew Walker, que ha unido la enseñanza del inglés con sus rutas por los senderos satauteños; la de Darío, representante de una nueva generación que vive la cultura urbana desde el entorno rural; o la entrevista en profundidad a Conrado Quesada Ruiz, centrada en la identidad local.

La publicación incorpora además firmas como Coca de Armas Fariña, Grisel García González, Cristina Molina Petit, Saulo Torón Alonso, Adrián García Armas o Cathaysa Santana, que abordan cuestiones como el patrimonio, la memoria colectiva, la educación o el papel de la mujer en la historia rural del municipio.

Por barrios

Un municipio para contarlo nace con vocación de continuidad y crecimiento. Tras esta primera edición, serán los colectivos vecinales de los distintos barrios quienes tomen el relevo en futuras publicaciones, ampliando así este archivo vivo construido desde la participación ciudadana.

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Porque Santa Brígida no es solo un lugar para vivir, sino una comunidad que sigue escribiendo su historia a través de la voz de quienes la habitan, un lugar de encuentro que reivindica, día a día, su identidad rural, cultural y humana.