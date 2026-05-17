El Camino de los Valores concluye en Gáldar tras una jornada de superación y convivencia. El proyecto impulsado por UP2U Project cerró su recorrido entre muestras de apoyo institucional, esfuerzo colectivo y compromiso social.

La décima edición del Camino de los Valores concluyó este fin de semana en Gáldar después de completar la segunda y última etapa de una iniciativa que volvió a reunir a jóvenes, profesionales y representantes sociales en torno a la convivencia, la integración y la superación personal. La expedición partió desde la Cruz de Tejeda y recorrió distintos puntos del norte de Gran Canaria, hasta llegar a la iglesia de Santiago de los Caballeros de Gáldar, donde tuvo lugar el acto final de clausura.

Durante el trayecto, los participantes realizaron una parada en El Saucillo antes de continuar hacia Hoya Pineda y posteriormente incorporarse al municipio de Santa María de Guía, donde fueron recibidos por el alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira. La caminata estuvo marcada además por una intensa tromba de agua registrada durante parte del recorrido, una circunstancia que no impidió que los jóvenes completaran la etapa manteniendo el compañerismo y el apoyo mutuo durante toda la jornada.

Los jóvenes aprendiendo de los mayores pero haciendo su propia vida. Destacar el mercado solidario que se montó tanto en Tejeda como en Gáldar para vender productos donados con objeto de dárselos a una Asociación. También en la plaza del pueblo de Gáldar se instaló un castillo hinchable para que los niños pudiesen jugar.

Participación institucional y respaldo social

La iniciativa contó con la participación de jóvenes vinculados a distintos colectivos sociales y entidades relacionadas con el acompañamiento educativo y social, además de profesionales y representantes institucionales que acompañaron el recorrido. Entre los asistentes estuvieron la magistrada y presidenta de UP2U Project, Reyes Martel; el presidente de la Academia Xacobea, Marcelino Agís Villaverde; el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar; la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Pilar Ponce Velasco; y el periodista especializado en el Camino de Santiago, Luis Celeiro. También participaron la concejala de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Gáldar, Ana Mendoza, y la consejera del Mayor, Lola Delgado.

Camino de Santiago en octubre

Durante el acto final celebrado en Gáldar, Reyes Martel agradeció la implicación de todas las personas participantes y confirmó que los jóvenes que completaron esta edición del Camino de los Valores participarán el próximo mes de octubre en el Camino de Santiago en Galicia, dando continuidad al trabajo social y educativo impulsado por UP2U Project.

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La clausura incluyó además una bendición impartida por el vicario de la zona, Ilmo. Sr. D. Marcos Arencibia, en un ambiente marcado por la convivencia y el reconocimiento colectivo al esfuerzo realizado durante las dos jornadas. Desde la organización se destacó el ambiente generado entre los participantes y la importancia de seguir impulsando iniciativas que fomenten valores de integración, solidaridad y crecimiento personal entre los jóvenes.