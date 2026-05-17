Cazado en Gran Canaria un conductor que realizaba transporte ilegal de viajeros desde el aeropuerto
El presunto infractor utilizaba el parking público del aeropuerto para evitar ser detectado mientras captaba pasajeros sin autorización administrativa. La sanción mínima prevista supera los 4.000 euros
La Policía Canaria ha interceptado en la isla de Gran Canaria a una persona que presuntamente realizaba transporte público de viajeros sin contar con ningún tipo de autorización administrativa, una práctica considerada ilegal y que puede derivar en importantes sanciones económicas.
La actuación tuvo lugar en las inmediaciones del Aeropuerto de Gran Canaria, donde el conductor utilizaba el parking público para estacionar el vehículo con el objetivo de dificultar su detección por parte de los servicios de inspección y control. Según la información facilitada, los clientes que iban a realizar el trayecto fueron informados de la situación y derivados posteriormente a un taxi legal y autorizado para continuar su desplazamiento.
El presunto autor de los hechos se enfrenta ahora a una sanción económica cuya cuantía parte de los 4.001 euros, una cifra contemplada en la normativa para este tipo de infracciones relacionadas con el transporte irregular de pasajeros.
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