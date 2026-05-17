Unos ciclistas, un adelantamiento y un frenazo: la combinación que casi acaba en tragedia en Gran Canaria

La circulación en la GC-2 volvió a dejar una escena de alto riesgo que ya corre por redes sociales y grupos de mensajería en Gran Canaria. Un vídeo grabado desde un vehículo que circulaba por la autovía, dentro del término municipal de Arucas y en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, muestra una maniobra extremadamente peligrosa protagonizada por un Opel Frontera que estuvo a punto de provocar un accidente múltiple.

Las imágenes reflejan cómo el todoterreno aprovecha un carril de aceleración para adelantar a un camión, una acción ya de por sí arriesgada debido a la incorporación de vehículos y a la diferencia de velocidad habitual en este tipo de vías. Sin embargo, segundos después, el conductor se encuentra de frente con un grupo de ciclistas que circulaba por la zona y realiza un frenazo brusco que obliga al coche que grababa la escena a reaccionar de inmediato para evitar una colisión.

El vehículo que registró los hechos consiguió detenerse a tiempo, aunque en el vídeo se aprecia claramente la tensión del momento y la escasa distancia que separó a ambos coches del impacto. Todo ocurrió en apenas unos segundos, en una de las carreteras con mayor densidad de tráfico del norte de Gran Canaria.

Una maniobra que pudo terminar en tragedia

La escena ha generado numerosas reacciones entre conductores y usuarios habituales de la GC-2, una vía donde las retenciones, los adelantamientos agresivos y la convivencia con ciclistas suelen provocar situaciones delicadas.

El momento más crítico llega cuando el Opel Frontera, tras completar el adelantamiento por el carril de aceleración, detecta la presencia de ciclistas en el margen de la vía. El conductor pisa el freno de forma repentina, sin apenas margen de reacción para los vehículos que circulaban detrás.

La persona que grabó las imágenes también tuvo que frenar con fuerza para evitar el choque. De haberse producido un impacto por alcance, el accidente podría haber implicado a varios vehículos debido a la intensidad del tráfico en ese tramo de la autovía.

La secuencia ha reabierto además el debate sobre las conductas imprudentes al volante y el peligro de utilizar carriles de aceleración para adelantar, una práctica que expertos en seguridad vial llevan años señalando como especialmente arriesgada.