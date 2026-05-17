Ni un concierto cualquiera ni solo folclore: Gáldar convierte la Plaza de Santiago en una gran fiesta canaria

La Plaza de Santiago volvió a demostrar este viernes que hay noches capaces de reunir memoria, música y emoción colectiva bajo un mismo escenario. Gáldar acogió el estreno en Gran Canaria de 'Voces de la tradición', un espectáculo que convirtió el corazón del municipio en una gran celebración de la identidad canaria con artistas como Olga Cerpa, Luis Morera o Héctor González.

La cita reunió a cientos de personas en una Plaza de Santiago completamente abarrotada para disfrutar de una propuesta musical dirigida por Manuel González y centrada en el folclore y las tradiciones del Archipiélago.

El espectáculo realizó un recorrido por algunas de las expresiones musicales y festivas más representativas de Canarias, mezclando voces históricas, agrupaciones populares y símbolos culturales de distintas islas.

Olga Cerpa y Luis Morera emocionan en Gáldar

Entre los nombres más destacados de la noche estuvieron Olga Cerpa, el integrante de Taburiente Luis Morera, el exdirector de Los Sabandeños Héctor González y el timplista Hirahi Afonso.

También participaron Juan Mesa, Ana Falcón y Paula Gómez junto a agrupaciones como Surco y Arado, la Banda de Agaete, los pitos y tambores de El Pinar (El Hierro) y el colectivo gomero La rebelión de los gomeros folk.

Uno de los momentos más celebrados llegó con la interpretación de temas como La rosa de los vientos o En busca de Valentina, que hicieron cantar al público junto a Olga Cerpa.

Chácaras, tambores y papagüevos toman la plaza

La puesta en escena combinó música en directo, tradición popular y elementos festivos que fueron apareciendo entre el público y el escenario.

Especial emoción despertó la entrada de las chácaras gomeras y los tambores herreños atravesando la plaza hasta llegar al escenario, implicando directamente a los asistentes en la actuación.

La noche alcanzó uno de sus puntos más festivos con la aparición de la Banda de Agaete acompañada por papagüevos y caballitos de fuego de las Fiestas de Santiago de Gáldar.

Un homenaje a la identidad canaria

El espectáculo concluyó con todos los artistas y músicos interpretando juntos una emotiva versión de Ach Guañac, poniendo el broche final a una noche dedicada a la cultura popular canaria.

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Voces de la tradición forma parte de los actos organizados con motivo del Día de Canarias y está impulsado por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Gáldar.