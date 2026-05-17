Danny Romero se mira al espejo en ‘+Rico +Wapo’: la canción con la que reivindica años de trabajo silencioso
El artista lanza un nuevo single en el que hace balance de su trayectoria y defiende que reconocer el esfuerzo propio “no es arrogancia”, sino justicia personal.
Danny Romero vuelve con música nueva y lo hace desde un lugar poco habitual en una industria acostumbrada al ruido, la pose y la velocidad. Su nuevo single, ‘+Rico +Wapo’, no nace como una simple canción de celebración, sino como una mirada hacia atrás para reconocer el camino recorrido, los años de trabajo acumulado y todo lo que ha construido dentro de la música desde la constancia.
El tema funciona como una especie de homenaje a su propia trayectoria. No desde la grandilocuencia ni desde la necesidad de demostrar nada, sino desde una reflexión íntima sobre el valor del esfuerzo sostenido en el tiempo. En la canción, Danny Romero reivindica esos años de aprendizaje, escenario, estudio y carretera que han marcado su carrera y que, según explica, nunca había convertido en una canción en la que se concediera a sí mismo el mérito merecido.
Una canción nacida en un tren
El origen de ‘+Rico +Wapo’ está lejos de un gran estudio o de una sesión perfectamente planificada. Según cuenta el propio artista, la canción nació en un tren, de regreso tras un fin de semana de actuaciones. En ese trayecto, entre el cansancio acumulado y la satisfacción de haber vuelto a subirse a un escenario, Romero tomó conciencia de algo que hasta entonces no había expresado de forma tan directa en su música.
“Llevaba muchos años trabajando en la industria, creciendo, aprendiendo y construyendo mi camino… pero nunca había hecho una canción en la que me diera el mérito que realmente tengo”, explica el artista en la nota de lanzamiento del single.
Esa frase resume buena parte del espíritu del tema. Danny Romero no plantea ‘+Rico +Wapo’ como un ejercicio de ego, sino como una forma de reconciliarse con su propio recorrido. Después de años manteniendo un perfil bajo, trabajando desde la discreción y evitando colocarse por encima de nadie, el cantante y productor entiende ahora que reconocer lo conseguido también forma parte del crecimiento personal.
La madurez de mirar atrás
La canción llega en un momento en el que Danny Romero continúa evolucionando tanto artística como personalmente. El nuevo single mantiene su identidad musical, pero incorpora un mensaje más honesto y cercano. Ya no se trata solo de lanzar una canción pensada para sonar, sino de contar algo que conecta con una etapa concreta de su vida y de su carrera.
‘+Rico +Wapo’ habla de madurez. De esa que aparece cuando el artista ya no necesita demostrar constantemente quién es, pero sí siente la necesidad de poner en valor lo que le ha costado llegar hasta aquí. La letra y el concepto del tema parten de una idea sencilla, pero poderosa: a veces, darse crédito no es una muestra de vanidad, sino una forma de justicia con uno mismo.
Romero lo resume con claridad: siempre ha sido de “trabajar en silencio, desde la humildad y el respeto”, de “picar piedra sin necesidad de pisar a nadie”. Esa filosofía atraviesa el lanzamiento y explica el tono de una canción que mira al pasado sin nostalgia excesiva, pero con conciencia de todo lo vivido.
Un año de nuevas canciones y colaboraciones
El estreno de ‘+Rico +Wapo’ se suma a un año especialmente activo para Danny Romero. El artista ha seguido consolidando su repertorio con temas como ‘Peligrosa’ y ha participado en varias colaboraciones que amplían su presencia dentro de la escena musical.
Entre ellas figura ‘San Borondón’, junto a Wos LasPalmas, así como ‘Obra de arte’, en la que comparte crédito con Víctor Magan, Fuego y José de Rico. Más recientemente, también estrenó ‘Por lo que sea’, colaboración junto a Cesar AC y Chema Rivas.
Con este nuevo single, Danny Romero añade una pieza distinta a su catálogo: una canción que celebra lo logrado, pero que también habla de cansancio, aprendizaje y amor propio. ‘+Rico +Wapo’ no solo muestra a un artista en movimiento, sino a alguien que empieza a mirar su trayectoria con la perspectiva suficiente para entender que el esfuerzo silencioso también merece ser cantado.
