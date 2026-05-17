David Pantaleón rueda un pregón de cine para la historia de Valleseco

El municipio de Valleseco vivió en la noche de ayer una auténtica escena de cine con la lectura del pregón de las Fiestas de San Vicente Ferrer 2026 a cargo del cineasta vallesequense David Pantaleón. Un pregón que dejó para la memoria colectiva una sucesión de capítulos cargados de emoción, humor, raíces familiares y amor profundo por el pueblo.

El Salón de Plenos de la Casa Consistorial se convirtió en un auténtico patio de butacas que se quedó pequeño ante la gran asistencia de familiares, amistades, vecinas y vecinos que quisieron acompañar al pregonero más joven en la historia de las fiestas patronales. Desde el primer minuto, Pantaleón construyó una narración íntima y cinematográfica, proyectando recuerdos de infancia, estampas de juventud y escenas cotidianas de Valleseco convertidas en auténticas secuencias de vida.

Un pregón cargado de vida, memoria y raíces

Con un lenguaje profundamente visual, el director recordó cómo descubrió su primera "mirada cinematográfica" observando desde el balcón familiar las verbenas de San Vicente Ferrer, donde las luces, la música y los bailes se mezclaban con los comentarios de sus padres y tías sobre las historias que nacían en la plaza. También evocó la niebla característica del municipio como un elemento casi mágico, capaz de esconder y revelar el pueblo como si de un gran decorado cinematográfico se tratara.

El pregón avanzó como una película coral llena de personajes imprescindibles. Sus abuelos Benito y Benita, históricos carniceros del municipio, protagonizaron algunas de las escenas más entrañables de la noche, así como sus padres, Lito y Amada, pilares fundamentales en la construcción humana y artística del cineasta.

Entre las anécdotas más celebradas por el público destacó el relato de aquellos "primeros castings" realizados por su padre cuando David fingía estar enfermo para no acudir al colegio. "El niño tiene los pies fríos. Mañana no lo mandes al colegio", recordaba entre risas, describiendo aquellas pequeñas interpretaciones infantiles como los primeros pasos de su futura vocación artística. También emocionó al auditorio al recordar la personalidad de su madre, Amada, una mujer trabajadora y con criterio para todo, capaz —según sus propias palabras— de opinar "desde un traje de novia hasta un árbol de Navidad".

Además, el pregonero abrió nuevas escenas de su memoria compartida al recordar cómo, siendo el pequeño de seis hermanos, creció en una casa donde "todo era de todos". Desde el cajón de la ropa hasta la comida o el dinero, Pantaleón describió aquella convivencia familiar como una especie de "comunismo funcional inconsciente", una enseñanza que, con el paso de los años, asegura haber trasladado también a su manera de entender el cine: compartir esfuerzos, responsabilidades y emociones para construir algo colectivo.

Otro de los capítulos más celebrados de la noche llegó al rememorar sus años de juventud junto al grupo de amigos con quienes montaba un chiringuito durante las fiestas para recaudar dinero y poder irse unos días al sur de la Isla. Pantaleón relató entre risas cómo, tras varios días sin apenas descanso, apareció "Manolo el guardia" cuando pensaban que iba a clausurar el local por el gentío acumulado. Sin embargo, lejos de cerrarlo, acudió únicamente para organizar el tráfico porque el chiringuito estaba colapsando la carretera. Una anécdota que provocó carcajadas y aplausos entre el público, dejando claro que las fiestas de San Vicente Ferrer también forman parte del gran archivo sentimental y popular de Valleseco.

El alcalde destaca la proyección internacional de David Pantaleón

Durante el acto, el alcalde del municipio, José Luis Rodríguez Quintana, destacó la enorme proyección artística de David Pantaleón y su capacidad para llevar el nombre de Valleseco a festivales y pantallas internacionales sin perder nunca el vínculo con sus raíces.

El regidor puso especialmente en valor el compromiso social y humano del director en proyectos desarrollados junto a personas del Centro Ocupacional de Valleseco, cuya trilogía Cuentos de cartón situó al municipio en el mapa cinematográfico internacional. Asimismo, agradeció la cercanía y disposición del cineasta para asumir el pregón de las fiestas patronales, destacando cómo el director ha convertido a Valleseco en escenario habitual de muchos de sus trabajos audiovisuales, llevando las tradiciones, paisajes y costumbres del municipio a diferentes rincones del mundo a través de su cine.

Un cuchillo canario artesanal como recuerdo institucional

Como reconocimiento institucional, el Ayuntamiento de Valleseco hizo entrega al pregonero de un cuchillo canario artesanal elaborado por el maestro cuchillero Laure Arencibia Rivero, una pieza única confeccionada mediante técnicas tradicionales centenarias que despertó la admiración de los asistentes y dejó también momentos de cercanía y anécdotas durante su entrega.

La figura de David Pantaleón representa hoy a toda una generación de jóvenes creadores vallesequenses que han encontrado en la cultura y en el arte una manera de proyectar la identidad del municipio más allá de sus fronteras. Su trayectoria cinematográfica, marcada por una mirada profundamente humana, continúa manteniendo un diálogo constante con el territorio, la memoria y las personas.

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Con una prolongada ovación final y los tradicionales vítores a San Vicente Ferrer y a Valleseco, cayó el telón de una noche donde el cine, la memoria y el sentimiento colectivo se fundieron para inaugurar oficialmente unas fiestas que ya forman parte del gran guion emocional del municipio.