Hernando Colón, un niño que puso a Maspalomas en el mapa de la historia

El próximo domingo, 24 de mayo, se cumplirán 424 años de la escala de Cristóbal Colón en Maspalomas, con su flota de cuatro embarcaciones, para hacer aguada (abastecerse de agua y leña) para afrontar su cuarto y último viaje a América. ‬

La constancia de este hecho para la historia se debe a que en este viaje acompañaba a su padre su segundo hijo Hernando Colón que, contando con tan sólo 13 años de edad, escribió su particular diario de a bordo, que convirtió en libro -en honor a su padre- entre los años 1537 y 1539 titulándolo La Historia del Almirante. Fue impreso por primera vez en Venecia en 1571 -a título póstumo- y en su capítulo LXXXVIII consta el siguiente párrafo:‬

«… llegamos a la Gran Canaria el 20 de mayo -de 1502-, surgiendo en las Isletas. El 24 pasamos a Maspalomas, que está en la misma isla, para tomar el agua y la leña que eran necesarias en el viaje. De aquí partimos la noche siguiente hacia la India con próspero viaje, como plugo a Dios, de modo que, sin tocar las velas, llegamos a la isla de Matinino, a 15 de junio, por la mañana, con bastante alteración del mar y del viento…».‬

Fue de esta manera como aquel niño puso a Maspalomas en el mapa de la historia universal y, como quedó plasmado en negro sobre blanco, una de las efemérides históricas más insignes de la isla de Gran Canaria y, por supuesto, la más trascendental de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas. Además, también quedó unido el topónimo al de las primeras expediciones europeas hacia América. ‬

Contanto con tan sólo 13 años de edad, escribió su particular diario de a bordo, que convirtió en libro -en honor a su padre- entre los años 1537 y 1539 titulándolo ‘La Historia del Almirante’

No en vano nos manifestaba Néstor Álamo, el que fuera cronista de Gran Canaria, en su casa de la calle Peregrina, lo siguiente:‬

«…imagínese Ud. lo orgullosa que cualquier nación del mundo se mostraría al poder contar en su Historia con efemérides de nivel universal tan alto…».‬

Nuestro personaje de hoy, Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón y Beatriz Enríquez de Arana, nace en Córdoba el 15 de agosto de 1488. Su figura acabó convirtiéndose en una de las más fascinantes del Renacimiento español, no tanto por sus viajes como por su extraordinaria labor intelectual. Tras la muerte de su padre en 1506, se estableció en la corte de Fernando el Católico y allí cultivó una amplia formación humanista, llegando a dominar varias lenguas, estudiando geografía, historia, matemáticas y cosmografía. ‬

Pero como pasa a la historia es como un gran bibliógrafo, preocupado por la cultura y el pensamiento de su época, dedicando su tiempo y fortuna a reunir una de las más grandes bibliotecas del Renacimiento. Siempre ambicionó reunir todos los libros del saber humano y con ese objetivo recorrió numerosas ciudades europeas, comprando libros de toda índole, llegando a reunir más de 15.000 volúmenes, una cifra extraordinaria para su tiempo. Esta colección dio origen a la llamada Biblioteca Colombina, que hoy se conserva en la Catedral de Sevilla. ‬

Fallece en Sevilla a los 50 años de edad. Su sepultura, en lugar privilegiado de la catedral hispalense, luce una elegante lápida de bronce finamente cincelada, de sobria belleza y hondo simbolismo.‬

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A día de hoy sigue siendo un gran desconocido, pues la inmensa proyección del nombre de su padre, el almirante Cristóbal Colón, ha hecho que se mimetice la relevante importancia histórica de su hijo Hernando. De ahí que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana le haya homenajeado, hace ya algunos años, con una plazoleta a su nombre y un motivo escultórico, obra del escultor Máximo Riol.