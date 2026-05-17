Premio a un empresario en San Bartolomé de Tirajana: Andrés Martínez Ayllón, el alma de la fiesta en Gran Canaria

Así como la física tal y como la conocemos no existiría sin Isaac Newton, las fiestas y el ocio en Canarias no hubieran sido lo mismo sin la contribución de una de las personas más destacadas del sector: Andrés Martínez Ayllón. Nacido en Valencia en 1943, el empresario llegó al Archipiélago por primera vez en el año 1969 para organizar la inauguración del ya extinto Hotel San Antonio, en Tenerife. Antes de su llegada a las Islas, el valenciano solía preparar eventos en Mallorca y en Alemania, instalándose durante cuatro meses en la zona en la que se realizaría la celebración del acto y volviendo a su tierra una vez finalizado su trabajo. Sin embargo, su vida cambió de manera radical cuando el dueño del Hotel Beverly Park, Jaime Rado, lo contrató para que se encargara de planificar la apertura de la sala de fiestas del alojamiento ubicado en Playa del Inglés en el año 1970.

Una vez concluyó el cuatrimestre que Martínez Ayllón acostumbraba a hospedarse en los diferentes destinos en los que trabajaba, decidió que esta vez no volvería a casa porque se había enamorado de Gran Canaria y de la que, dos años más tarde, se convertiría en su mujer, con la que contrajo matrimonio en el Templo Ecuménico El Salvador. Destaca que le sorprendió gratamente el clima del sur y que recuerda que unos pescadores en la playa de Las Burras le dijeron que allí nunca se ponía el sol, lo que lo animó aún más a establecerse. En la década de los setenta fue cuando comenzó a forjarse la larga trayectoria del empresario en la isla, que le valió el premio 'Precursor del Ocio Turístico' que le otorgó el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en la gala Premios Emprendedores SBT 2026.

Andrés Martínez Ayllón, empresario premiado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. / ANDRES CRUZ

Formó parte de la gestión de las primeras Fiestas de Invierno en Maspalomas

Martínez Ayllón fue parte fundamental de las primeras Fiestas de Invierno que hubo en la isla durante la dictadura franquista en el año 1974. Por aquel entonces, ese era el eufemismo que se utilizaba para poder celebrar los carnavales, ya que el Régimen los había prohibido en el año 1940. El valenciano fue convocado para una reunión por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana junto a varios empresarios de relevancia de la localidad para proponerles organizar las Fiestas de Invierno. Desde el primer momento se sintió emocionado por la idea y contactó con un conocido que tenía un circo montado en la capital y le alquiló la carpa con dinero de su propio bolsillo. Gracias a las relaciones que había establecido por su profesión, llamó a varios artistas para que formaran parte del espectáculo y entre todos constituyeron un evento cargado de folclore tradicional que dejaría una huella imborrable en la historia de Gran Canaria.

Tras cinco años trabajando en el Hotel Beverly Park, la compañía Obresa le pidió que preparase la inauguración de La Gruta, que era la sala de fiestas del Hotel Costa Canaria en San Agustín. Martínez Ayllón aceptó con la condición de poder llevar la dirección artística de todos los hoteles de la compañía. A partir de ahí se asoció con los empresarios Germán Calvo y Gaudencio Merino García, de los que guarda un gran recuerdo, ya que formaron un trío que se complementaba a la perfección tanto a nivel personal como profesional. Con ellos fue que alquiló el restaurante Lord Nelson, la sala de fiestas Baladino, el restaurante Lido y compró el restaurante Sol y Sombra. Allí organizaban espectáculos musicales de lo más variopintos, algunos presentados incluso por el empresario valenciano, que tenía una gran facilidad de palabra por aquel entonces. A mediados de los noventa decidieron vender los negocios porque ya casi todos los hoteles contaban con su propia sala de fiestas, pero no lo lamentaron porque compartían la idea de que "todos los negocios tienen fecha de caducidad".

Andrés organizaba muchos eventos para los antiguos reyes de Jordania en la isla de Lanzarote

El empresario, que es historia viva del ocio en Canarias, desvela que uno de los eventos más complicados que tuvo que gestionar, fueron los que hacía para la Casa Real de Jordania en la Residencia Real de La Mareta, una casa-palacio diseñada por César Manrique que mandó a construir el rey Hussein I de Jordania a finales de los años setenta en el municipio de Teguise, en Lanzarote. Martínez Ayllón admite que ahora puede hablar sobre este asunto, pero que por aquel entonces había mucha confidencialidad. Recuerda que, como la seguridad era fundamental y nadie podía saber de la presencia de los monarcas jordanos, a él le avisaban un día antes para que organizara eventos gigantescos. El emprendedor recuerda que tuvo que alquilar varias avionetas para que trajeran a los artistas a toda prisa desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Lanzarote, pero que siempre merecía la pena. Aún rememora que los reyes admiraban el folclore canario, pero adoraban la jota aragonase, así que siempre tenía que tener a los artistas prevenidos para que pudieran realizar el espectáculo.