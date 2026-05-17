Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Fernando ClavijoGuagua eléctrica Las Palmas de Gran Canaria - GáldarBecas OposicionesMuere motorista Gran CanariaCopa de la Reina de Gran CanariaAtraco con machetes TafiraTiempo AEMET Canarias
instagramlinkedin

Rescatadas dos personas tras hundirse una zodiac frente a Puerto Rico

Bomberos de Puerto Rico y Salvamento Marítimo actuaron de urgencia este domingo por la tarde después de que una embarcación neumática comenzara a hundirse cerca de la salida del Puerto, en Gran Canaria.

Rescate en Puerto Rico: dos personas salvadas tras hundirse una zodiac en Mogán

Rescate en Puerto Rico: dos personas salvadas tras hundirse una zodiac en Mogán

La Provincia

Bruno Betancor

Mogán

Dos personas tuvieron que ser rescatadas en la tarde de este domingo, 17 de mayo, después de que la zodiac en la que navegaban comenzara a entrar agua y terminara hundiéndose parcialmente frente a la costa de Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán.

El incidente se produjo alrededor de las 19:45 horas en las inmediaciones de la salida del Puerto, a unos 50 metros de una zona acantilada, según la información disponible sobre el operativo de emergencia desplegado en el sur de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

La rápida actuación de los efectivos de emergencias evitó consecuencias mayores en una zona especialmente sensible por la cercanía de las rocas y el oleaje habitual de este tramo del litoral moganero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara Carbonero suma una nueva ilusión en Canarias: así es la tienda que acaba de abrir en Gran Canaria
  2. El primer premio de la Lotería Nacional cae en Gran Canaria
  3. El Grupo Lopesan proyecta un hotel de mil habitaciones y 300 millones en Meloneras
  4. La solución al gran atasco de la GC-1 en Telde ya tiene fecha de inicio
  5. La Bonoloto deja uno de sus premios más importantes en Gran Canaria
  6. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  7. Un acusado de blanqueo le hace una peineta al juez durante un juicio en Gran Canaria: 'Le pido que mantenga las formas
  8. La primera guagua eléctrica interurbana conectará Las Palmas de Gran Canaria con Gáldar

Rescatadas dos personas tras hundirse una zodiac frente a Puerto Rico

Rescatadas dos personas tras hundirse una zodiac frente a Puerto Rico

Cazado en Gran Canaria un conductor que realizaba transporte ilegal de viajeros desde el aeropuerto

Cazado en Gran Canaria un conductor que realizaba transporte ilegal de viajeros desde el aeropuerto

El Camino de los Valores concluye en Gáldar tras una jornada de superación y convivencia

El Camino de los Valores concluye en Gáldar tras una jornada de superación y convivencia

David Pantaleón rueda un pregón de cine para la historia de Valleseco

David Pantaleón rueda un pregón de cine para la historia de Valleseco

El historiador francés Jean Paul Joseph prepara un libro sobre la huella bereber en Gran Canaria

El historiador francés Jean Paul Joseph prepara un libro sobre la huella bereber en Gran Canaria

Premio a un empresario en San Bartolomé de Tirajana: Andrés Martínez Ayllón, el alma de la fiesta en Gran Canaria

Premio a un empresario en San Bartolomé de Tirajana: Andrés Martínez Ayllón, el alma de la fiesta en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias reactiva 32 viviendas públicas en Casas Nuevas, en Telde, paralizadas desde la crisis de 2008

El Gobierno de Canarias reactiva 32 viviendas públicas en Casas Nuevas, en Telde, paralizadas desde la crisis de 2008

Danny Romero se mira al espejo en ‘+Rico +Wapo’: la canción con la que reivindica años de trabajo silencioso

Danny Romero se mira al espejo en ‘+Rico +Wapo’: la canción con la que reivindica años de trabajo silencioso
Tracking Pixel Contents