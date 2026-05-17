Rescatadas dos personas tras hundirse una zodiac frente a Puerto Rico
Bomberos de Puerto Rico y Salvamento Marítimo actuaron de urgencia este domingo por la tarde después de que una embarcación neumática comenzara a hundirse cerca de la salida del Puerto, en Gran Canaria.
Mogán
Dos personas tuvieron que ser rescatadas en la tarde de este domingo, 17 de mayo, después de que la zodiac en la que navegaban comenzara a entrar agua y terminara hundiéndose parcialmente frente a la costa de Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán.
El incidente se produjo alrededor de las 19:45 horas en las inmediaciones de la salida del Puerto, a unos 50 metros de una zona acantilada, según la información disponible sobre el operativo de emergencia desplegado en el sur de Gran Canaria.
La rápida actuación de los efectivos de emergencias evitó consecuencias mayores en una zona especialmente sensible por la cercanía de las rocas y el oleaje habitual de este tramo del litoral moganero.
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