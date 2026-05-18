Agüimes moviliza más de 60 millones en el mayor plan de inversiones de su historia

El Ayuntamiento de Agüimes tiene en marcha, adjudicadas o a punto de licitar obras por 60,53 millones de euros dentro de un programa de inversiones que incluye parques, instalaciones deportivas, redes hidráulicas, centros sociales, mejoras urbanas y actuaciones en colegios. El montante está repartido entre proyectos ya adjudicados pendientes de arrancar, actuaciones en ejecución y nuevas obras previstas para 2026 y 2027.

En el bloque de obras adjudicadas que aún no han comenzado, el municipio suma 1,32 millones de euros. Se trata de las nuevas canchas del Parque Urbano del Cruce de Arinaga (713.204,68 euros), la conexión de depósitos de abastecimiento de agua en la nueva urbanización de Playa de Arinaga (397.160,57 euros) y la primera fase de la climatización en dependencias municipales (216.723,67 euros).

El grueso del esfuerzo inversor, 24,22 millones, corresponde a proyectos que ya están en ejecución en distintos barrios del término municipal. Entre ellos destacan la ampliación y reforma del polideportivo municipal de Playa de Arinaga (3.088.728,76 euros), el nuevo centro de colectivos La Tablilla (4.593.902,57 euros) y tres grandes parques, el Parque Urbano del Barranquillo (3.317.351,57 euros), el Parque Urbano de Agüimes (8.269.772,14 euros) y la reforma integral del espacio libre de la urbanización La Paz (782.988,67 euros). También están en marcha la tercera fase de la mejora de la red de abastecimiento de agua en Arinaga (1.411.654,80 euros), la ampliación del parque infantil de la Casa de la Cultura de Arinaga (559.993,25 euros), mejoras en centros educativos como el CEIP Doramas y el CEIP Beñesmén (420.816,98 euros entre ambos lotes), la rehabilitación integral de la cancha deportiva de Espinales (284.620 euros), actuaciones en canchas de Los Corralillos y La Banda, aseos en el Risco Verde (116.977,16 euros), una cancha de petanca y bola canaria en el Parque Urbano de Arinaga (38.900,05 euros) y el nuevo velatorio municipal de Agüimes casco, con un presupuesto de 1.287.427,40 euros.

34,9 millones a corto plazo

A corto plazo, entre 2026 y 2027, el consistorio prevé activar otros 34,98 millones de euros en nuevas actuaciones ya redactadas y aprobadas, pendientes de licitación. Este paquete incluye proyectos de pavimentación agrícola (Camino de Los Cercadillos, 350.531,91 euros; plan de asfaltado municipal 2025, 500.000 euros; repavimentación en Montaña Los Vélez, 88.419,06 euros), mejora de redes de abastecimiento de agua en Temisas (641.599,61 euros) y en el Cruce de Arinaga zona norte (1.513.862,15 euros), un nuevo depósito regulador para el polígono industrial de Arinaga (8.664.197,17 euros) y grandes infraestructuras hidráulicas como la red de impulsión de las estaciones de bombeo de aguas residuales de Risco Verde y El Muelle (2.413.532,90 euros) o el colector que llevará las aguas bombeadas de Playa de Arinaga hasta la EDAR del Sureste (3.736.949,03 euros).

En el ámbito urbano y social, el plan incorpora la adaptación y mejora de accesibilidad de espacios libres en Temisas (635.873,31 euros), intervenciones en centros educativos (CEIP Roque Aguayro, CEIP María Muñoz Mayor y CEIP Veinte de Enero, por un total superior a 960.000 euros), la transformación de la antigua cancha del colegio de Montaña Los Vélez en un nuevo espacio libre (1.167.172,10 euros), la creación de un itinerario peatonal entre Las Rosas y Montaña Los Vélez (909.963,57 euros), la ampliación de aceras en la calle Falla (42.500 euros), mejoras en canchas de Los Alberconcillos, La Ciudadela y el Parque Urbano de Arinaga (más de 1,7 millones entre las tres), la rehabilitación integral del local social de La Banda (103.085,02 euros), mejoras de accesibilidad en el frente litoral del Risco Verde (1.532.139,86 euros), un nuevo centro de formación en La Goleta (500.000 euros), cuatro parques caninos (dos en Cruce de Arinaga, uno en Agüimes y uno en Arinaga, por 697.200,53 euros), el acondicionamiento de las gradas del pabellón del Cruce de Arinaga (120.263,57 euros), la ampliación del saneamiento en la calle Juan Alvarado y Saz (1.967.633,36 euros) y las instalaciones y equipamientos de Playa de Arinaga (340.000 euros). El programa se completa con un proyecto de gran calado urbano, la erradicación de la zona degradada de la urbanización La Paz, presupuestada en 6.347.510,25 euros.

Esfuerzo inversor por encima de la media de los municipios de Canarias

“Llevamos años trabajando con un plan de inversiones importante y ajustado a la capacidad de gasto del Ayuntamiento”, subraya el alcalde Óscar Hernández, que admite la lentitud de los trámites administrativos pero insiste en que hoy “no es que sean promesas, sino realidades concretas esos más de 20 millones de euros que se están ejecutando en estos momentos o recién terminados o liquidando alguna de las obras”. A su juicio, las actuaciones responden a dos grandes líneas. Por un lado, definir infraestructuras que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, como espacios libres, equipamientos de formación, centros de convivencia y zonas de encuentro; y por otro sostener “la complicidad y la implicación” de todo el equipo humano municipal, desde los servicios técnicos hasta intervención, secretaría, contratación y asesoría jurídica, que se encargan de la redacción, el seguimiento y el control de los contratos.

Hernández rechaza las críticas que intentan vincular el grueso de las obras con el calendario electoral. “Es el plan de inversión más ambicioso nunca puesto en marcha por el ayuntamiento, no hay ninguna duda”, afirma, y recuerda que hay proyectos en ejecución “que se vienen trabajando desde el mandato anterior”, por lo que considera “perverso” el intento de desacreditarlos como un movimiento oportunista. “Nunca hemos trabajado con concepto de rentabilidad electoral; lo hemos hecho siempre en función de las necesidades que detectamos, las que nos dicen los ciudadanos en las asambleas de barrio y las que nos señalan los servicios técnicos, dentro de los compromisos que asumimos en campaña”, recalca.

El alcalde sostiene que este esfuerzo inversor sitúa a Agüimes “muy por encima de la media de infraestructuras de los municipios de Canarias” y se atreve a decir que “ni siquiera en las grandes ciudades, con un volumen de población muy superior al nuestro, hay tanta variedad y tanto espacio digno para la ciudadanía”. Enumera equipamientos culturales, deportivos, sociales, para mayores y para colectivos como prueba de un modelo que combina nuevas obras con el mantenimiento básico de lo ya existente, apoyado en la contratación de servicios externos.

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Para Hernández, el trabajo previo que no se ve es tan importante como la obra terminada. “Es como el iceberg: solo asoma un tercio del volumen”, ilustra, recordando que algunas de las actuaciones ahora en marcha comenzaron a gestarse hace más de cuatro años y han exigido una cadena de estudios, proyectos, informes y licitaciones. “Esa es la alegría compartida que tenemos que trasladar a la ciudadanía”, concluye, convencido de que el municipio está abriendo un nuevo ciclo de modernización urbana con una base económica sólida y un horizonte de inversión asegurado hasta, al menos, 2027.