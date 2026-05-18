Carlos Sánchez asume el liderazgo del PP en Gran Canaria

El Partido Popular ha renovado su dirección en Gran Canaria con el nombramiento del diputado en el Congreso Carlos Sánchez como presidente de la Comisión Transitoria de Gobierno del PP de Gran Canaria. La decisión fue aprobada por la Junta Directiva Autonómica en Las Palmas de Gran Canaria el pasado sábado 16 de mayo y supone el relevo de Carlos Ester, que pasa a coordinar las campañas electorales del partido a nivel regional.

La nueva ejecutiva incorpora a Mónica Ramírez, Mónica Nuez, Jimena Delgado, Mar Arévalo, Ángel Sabroso, Felipe Afonso, Efraín Socorro, Raúl Afonso y Marco Aurelio Pérez. Con este equipo, Sánchez busca consolidar la estructura del partido en los municipios y reforzar su implantación territorial.

Sánchez, militante del partido desde los 19 años, se marca como meta reforzar la posición del partido en la isla para que el PP pase de ser la tercera fuerza política, detrás de Nueva Canarias y PSOE, a liderar el escenario insular. “En mayo de 2027 hará prácticamente una década, desde el año 2011, que el Partido Popular no gobierna nuestra isla y mi principal objetivo es renovar equipos, impulsar propuestas y hacer todo lo posible para que el partido tenga suficiente poder como para gobernar en Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria (...) Llevamos demasiados años gobernados por socialistas y por comunistas”.

Relevo y estrategia política

En su diagnóstico sobre la situación actual de Gran Canaria, Sánchez aseguró que la Isla concentra “registros inaceptables en desempleo, paro juvenil y creación de empresas”, pese a que se trata, a su juicio, del motor económico del Archipiélago. También incidió en problemas de movilidad, con retenciones diarias en la GC-1 y la GC-3, y aseguró que "hay un problema de seguridad que hay que mejorar inmediatamente", por lo que reclamó el aumento de 500 efectivos más de Policía Nacional y Guardia Civil.

En el ámbito de la planificación, el dirigente popular señaló la suspensión del PIO, "Ccn lo cual, la merma en inversiones y en seguridad jurídica para los inversores es total", lamentó. A esto sumó la necesidad de ampliar las plazas sociosanitarias, cifrando la demanda en unas 5.000, y defendió un mayor impulso a políticas de vivienda e infraestructuras desde el Cabildo, para lo que se abrió a acuerdos con otras formaciones políticas.

"Hay 600 millones de euros en cajas del Cabildo. Eso es totalmente inaceptable, cuando el dinero óptimo para tener en tesorería estáalrededor de 200 millones de euros. El resto debe estar circulando en inversiones, en mejora de infraestructura, en promoción turística. En fin, en todo lo que necesita una isla que pretende ser tractor de la inversión y del PIB de Gran Canaria", resumió Sánchez.

Apoyo de la dirección regional y nacional

En el acto con afiliados y simpatizantes del pasado 16 de mayo, el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, respaldó el relevo y aseguró que Sánchez encontrará “un camino allanado”, tras la labor de Carlos Ester, "pero ahora hay que asfaltarlo y pintarlo de azul. (...) Te toca conducir el coche en la recta final y lo harás con destreza, aciertos y éxitos”, señaló.

Domínguez defendió además el papel del partido en el Gobierno autonómico y criticó la actuación del Ejecutivo central, especialmente en la gestión del hantavirus. “Canarias no es una comunidad cualquiera, es una comunidad importante”, afirmó, insistiendo en que el Archipiélago debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política nacional.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, cargó contra el Gobierno central y aseguró que “ha ninguneado a Canarias durante todo el proceso” en relación con la gestión de crisis recientes. Tellado sostuvo que esta forma de gobernar “tiene los días contados”.

Etapa anterior

El ya exresponsable insular, Carlos Ester, agradeció la confianza recibida y defendió el trabajo realizado en los últimos años. Según indicó, el partido ha logrado fortalecer su estructura en los municipios y sentar las bases para el próximo ciclo electoral. “La campaña electoral ya está en marcha”, afirmó.

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Ester subrayó que el objetivo común es extender el proyecto del PP “a todos los rincones” de la isla y lograr una mayoría suficiente en 2027. Con el relevo, el partido inicia una nueva etapa en Gran Canaria con la mirada puesta en recuperar posiciones institucionales tanto en la capital como en el conjunto de la isla.