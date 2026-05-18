Cristina Boscá se escapa a Gran Canaria con amigas tras hacer pública su segunda oportunidad con Karin Herrero

Cristina Boscá ha elegido Gran Canaria para desconectar. La periodista y locutora de LOS40 ha compartido en Instagram varios momentos de su escapada a la isla junto a un grupo de amigas, en un viaje marcado por el descanso, el buen tiempo y una de las postales más reconocibles del Archipiélago: las Dunas de Maspalomas. Sin grandes alardes ni posados imposibles, Boscá ha mostrado una versión cercana de esos días entre hotel, confidencias y planes sencillos al sur de Gran Canaria.

Una escapada de amigas al sur de la isla

La comunicadora, uno de los rostros más populares de la radio musical en España, ha dejado ver en sus redes parte de la experiencia vivida con sus amigas en Gran Canaria. Las imágenes compartidas sitúan el viaje entre momentos de hotel, planes de descanso y paseos por Maspalomas, uno de esos enclaves que funcionan casi solos en redes sociales por su fuerza visual. Las Dunas de Maspalomas, situadas en el sur de Gran Canaria, forman parte de un espacio natural protegido con valor paisajístico y ambiental, junto a la Charca y el entorno del Oasis.

Maspalomas, escenario de una desconexión, y una segunda oportunidad bajo el foco

El viaje llega en un momento de especial exposición mediática para Cristina Boscá. Acostumbrada a compartir con naturalidad parte de su día a día, la locutora ha encontrado en Gran Canaria un paréntesis entre amigas después de unas semanas en las que su vida sentimental ha vuelto al foco público. El interés por esta escapada también se entiende por el momento personal que atraviesa la periodista. Cristina Boscá fue noticia recientemente después de hacerse pública su relación con Karin Herrero, también comunicador de LOS40 y de origen majorero.

La relación entre ambos generó conversación por varios motivos: trabajan en el mismo entorno profesional, han compartido imágenes juntos en redes y existe una diferencia de edad que la propia Boscá ha abordado con sinceridad. La locutora reconoció que esa diferencia le había producido cierta inseguridad, aunque también aseguró que ha aprendido a gestionarlo y que los comentarios ya no le afectan como antes.

Lejos de convertir su viaje a Gran Canaria en una declaración grandilocuente, Boscá ha apostado por algo mucho más cotidiano: unos días con amigas, un hotel, el paisaje de Maspalomas y la sensación de estar disfrutando sin necesidad de explicar demasiado. Precisamente ahí está parte del atractivo de la publicación: en mostrar una escapada reconocible, luminosa y natural, de esas que conectan porque no parecen construidas únicamente para la foto.