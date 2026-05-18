Diez locales de San Gregorio se suman a las jornadas gastronómicas del Mes de Canarias en Telde

Telde volverá a llevar la gastronomía al centro de su programación cultural con la segunda edición de las Jornadas Gastronómicas Día de Canarias, que se celebrarán del 28 al 30 de mayo en la Zona Comercial Abierta de San Gregorio. La iniciativa reúne a diez establecimientos con propuestas inspiradas en la cocina del Archipiélago, con especial presencia del producto local y recetas tradicionales reinterpretadas.

Diez locales participantes en San Gregorio y San Juan

En esta segunda edición tomarán parte Churrería Melián, La Canela, Oasis Chillout, La Tunera, Antequera, Viva Café, La Cañita Tropical, El que Faltaba, Bienmesabe y La Boheme, este último perteneciente a la ZCA de San Juan. La organización prevé que durante los tres días el público pueda recorrer distintos puntos de la zona comercial y encontrar una oferta centrada en sabores vinculados a la identidad gastronómica canaria.

La presentación del programa se realizó este lunes, 18 de mayo de 2026, en el Rincón Plácido Fleitas, con la participación de representantes de la organización y de las administraciones colaboradoras. El evento se integra en el calendario del Mes de Canarias, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde, y cuenta también con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria.

El concejal de Cultura, Juan Martel, enmarcó la propuesta en la programación del mes y señaló que las jornadas buscan reforzar el vínculo entre cultura e identidad a través de la cocina, además de servir como estímulo para la actividad en el casco comercial. Desde el Cabildo de Gran Canaria, la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, trasladó el apoyo de la institución insular a una iniciativa orientada a la promoción del producto de cercanía y a la actividad en las zonas comerciales abiertas.

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La concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro, apuntó a la gastronomía como un elemento de atracción y motor económico, mientras que la presidenta de la Asociación de Empresarios de la ZCA de San Gregorio, Natividad Suárez, subrayó el papel del comercio y la restauración local en una convocatoria que aspira a consolidarse dentro del calendario del Mes de Canarias en Telde.