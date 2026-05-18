Fiestas de San Pedro 2026 en el Valle de Agaete: Más de 50 actos confirmados

El Valle de Agaete presentó este 18 de mayo de 2026 el programa de las Fiestas en Honor a San Pedro Apóstol 2026, una edición con más de 50 actos que combinará celebraciones religiosas, actividades culturales y propuestas populares dirigidas a distintos públicos. Durante el acto también se incorporó una novedad a la comitiva festiva: el estreno de un nuevo papagüevo, elaborado por Martín Melián Roque, que se sumará a los recorridos por las calles del barrio.

Arranque el 29 de mayo

El inicio oficial llegará el 29 de mayo con el pasacalles de la Agrupación Musical Guayedra y la izada de la bandera de San Pedro en la Plaza de San Pedro. Este año la responsabilidad recaerá en Juana Jesús Sosa García, en reconocimiento a su vinculación con las fiestas y el Valle. La jornada cerrará con una actuación musical del grupo Yemaya, según el programa difundido por el consistorio.

El pregón, el 6 de junio

Uno de los hitos de la primera parte de las fiestas será el 6 de junio, con la lectura del pregón a cargo de Juan Gabriel Cruz Rosario, profesor de Diseño Gráfico e hijo del pueblo, presentado por la vecina Águeda Rosario Sosa. El acto estará acompañado de música, con la actuación previa del dúo Juan Carlos y Dunia, y culminará con una verbena popular en la Plaza de San Pedro a cargo de Acuarela y +Candela.

La Rama y los actos más multitudinarios

Entre los momentos de mayor afluencia figura la noche del 27 de junio, con la despedida de los romeros hacia Tamadaba, antesala de La Rama del Valle de Agaete. La Bajada de La Rama se celebrará el domingo 28 de junio, acompañada por las bandas La Clandestina, Agaete y Guayedra, además de los papagüevos. La jornada concluirá con la Retreta, fuegos artificiales y la verbena del Romero.

Día grande: 29 de junio

El lunes 29 de junio se concentra la programación principal, que comenzará con la Diana Floreada. La Iglesia de San Pedro acogerá la Eucaristía de los Peregrinos y la función religiosa en honor al patrón, seguida de la procesión de la imagen. Por la noche, la Plaza de San Pedro será escenario del reconocimiento a los Romeros Mayores, además de actuaciones musicales, Retreta y un espectáculo de fuegos artificiales.

Culto y tradición: Triduo y celebraciones religiosas

El programa reserva un espacio destacado a los actos religiosos, con el Triduo en honor a San Pedro Apóstol los días 25, 26 y 27 de junio en la Iglesia de San Pedro, además de las eucaristías y procesiones previstas durante las fiestas.

Actividades culturales y propuestas para todos los públicos

La programación incluye verbenas, pasacalles, actividades infantiles, encuentros culturales, exposiciones audiovisuales y charlas-coloquio. También figuran citas como la Romería-Ofrenda a San Pedro, la Feria Comercial de Productos y Recursos Locales de Agaete y la Semana Cultural de la Sociedad Valle de Agaete, entre otras iniciativas vinculadas a la memoria y tradiciones del municipio. La alcaldesa de Agaete, María del Carmen del Rosario Godoy, destacó durante la presentación el carácter de unión de estas fiestas y agradeció el trabajo de la Comisión de Fiestas y de las personas y colectivos que colaboran en el desarrollo del programa.

La puesta de largo se celebró con lleno en la Sociedad del Valle, donde se dio a conocer el cartel y las camisetas conmemorativas, diseñadas por la vecina Yurena Sosa Jiménez. La Comisión de Fiestas, con la colaboración del Ayuntamiento de Agaete y colectivos del municipio, señaló que la programación busca sostener el carácter tradicional de estas celebraciones y reforzar su dimensión comunitaria, en un calendario que alterna culto, música y actividades para familias.