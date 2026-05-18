El frangollo de la molinera Olga Torres endulza el Día de Canarias en Santa Lucía

La Molinería Pérez Gil, en Vecindario, acogió este lunes una demostración de elaboración de frangollo dirigida a personas de los centros de mayores de Santa Lucía de Tirajana, en una actividad organizada con motivo del Día de Canarias para poner en valor la gastronomía tradicional y la memoria vinculada al gofio y a los molinos del municipio.

La molinera Olga Torres fue la encargada de preparar la receta ante el público, explicando cada paso mientras removía el caldero con una cuchara de palo. “Los ingredientes pueden variar, porque cada familia tiene sus gustos, pero lo que no falta es el frangollo y las almendras”, señaló durante la elaboración.

El proceso comenzó con el frangollo en remojo durante varias horas para desprender la cascarilla. Después se preparó la base con leche, canela, cáscara de limón, margarina y sal. Tras retirar la canela y el limón, se añadieron el frangollo, arroz, pasas y almendras, y más tarde el azúcar, manteniendo la cocción a fuego lento hasta completar la receta.

Público de los centros de mayores del municipio atendieron las explicaciones de Olga Torres en el molino Pérez Gil de Vecindario. / LP/DLP

Con ayuda de su hijo, Adrián Pérez, Olga sirvió el frangollo en cuencos con miel, almendra cruda y canela molida. Las personas asistentes pudieron degustar el postre y destacaron su sabor con comentarios de aprobación durante el reparto.

Contribuir a que las tradiciones no se pierdan

Adrián Pérez explicó que la familia organiza este tipo de actividades para contribuir a que las tradiciones no se pierdan y para difundirlas también a través de redes sociales. La concejala de Autonomía Personal, Minerva Pérez, entregó a Olga Torres y a su hijo un obsequio en nombre del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana como reconocimiento a su labor de conservación y divulgación de la cultura popular. La pieza fue elaborada por usuarios de los centros de personas con diversidad funcional.

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La Molinería Pérez Gil fue fundada hace 77 años en Doctoral y posteriormente trasladó su sede a Vecindario. El primer local y la maquinaria original fueron adquiridos por el Ayuntamiento para crear el Museo del Gofio.