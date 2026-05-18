Gáldar inaugura el Centro de Interpretación de La Guancha, un tesoro arqueológico protegido

El Ayuntamiento de Gáldar inauguró este lunes el nuevo Centro de Interpretación de La Guancha, un espacio museístico y divulgativo dedicado a uno de los yacimientos arqueológicos más significativos de Canarias y el primero del Archipiélago en recibir una figura de protección patrimonial, al ser declarado Monumento Histórico-Artístico en 1949.

La apertura oficial reunió al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; al alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; al concejal de Patrimonio Histórico e Identidad, Carlos Ruiz; y al director insular de Patrimonio Histórico, Juan Sebastián López, además de representantes del ámbito cultural y patrimonial y vecinos del barrio de El Agujero.

El edificio, situado en la calle Churruca (El Agujero), nace con el objetivo de explicar el enclave de La Guancha y profundizar en el hábitat y el modo de vida de los antiguos pobladores costeros del municipio. El centro incorpora una pasarela aérea que conecta con los túmulos arqueológicos y suma dos esculturas: una donada por Cristóbal Guerra en la entrada y otra que representa a la princesa Tenesoya, obra de Antonio del Rosario.

Un yacimiento protegido y una reivindicación vecinal

Durante su intervención, el alcalde subrayó el alcance simbólico del proyecto y lo vinculó a la memoria del lugar. “Hoy inauguramos mucho más que un edificio. Hoy abrimos una puerta al alma de nuestra tierra. Abrimos un espacio que nace para custodiar la memoria de quienes estuvieron aquí antes que nosotros”, señaló Teodoro Sosa.

El regidor recordó, además, que este año se cumplen cincuenta años de la movilización ciudadana en defensa del yacimiento. “Aquella movilización ciudadana de 1976 no fue únicamente una protesta. Fue un grito de dignidad. Fue una declaración de amor a nuestra historia”, afirmó, al tiempo que definió el nuevo centro como “el cumplimiento de una deuda histórica” con quienes protegieron el enclave y con las generaciones futuras.

Por su parte, Antonio Morales destacó el papel del Cabildo de Gran Canaria en la financiación y la puesta en servicio de la instalación. “La inversión del Gobierno de la isla para revelar los secretos de esta zona arqueológica y financiar el Centro de Interpretación es una muestra más de la implicación del Gobierno de la isla con el patrimonio histórico y con la identidad locales”, afirmó.

Más de tres millones y un edificio con usos compartidos

El presidente insular añadió una reflexión sobre el valor del conocimiento arqueológico en el presente: “Los avances en el conocimiento de la sociedad prehispánica nos impulsan a reflexionar sobre el uso de los recursos, la capacidad de adaptación al medio y la propia sostenibilidad insular”. Y vinculó ese aprendizaje a retos actuales: “Y como ocurrió hace mil años, volvemos a afrontar el reto de consolidar un modelo social, económico y medioambiental ante los retos de este tiempo de incertidumbre”.

El centro incorporará también espacios de uso comunitario: contará con dependencias para la sede de la Asociación de Vecinos de El Agujero y una zona concebida como punto de encuentro para jóvenes, deportistas y usuarios del mar, con funcionamiento de balneario. Entre las novedades figura un acceso independiente para quienes utilizan la playa y la piscina natural de El Agujero, una demanda histórica de los bañistas.

La obra del edificio, la urbanización del solar y la musealización han supuesto una inversión superior a 3 millones de euros. La financiación incluye aportación del Cabildo de Gran Canaria a través del Fdcan por 2,2 millones, además de fondos del Servicio de Patrimonio Histórico para musealización y puesta en servicio por más de medio millón, y financiación municipal del Ayuntamiento de Gáldar en torno a medio millón de euros.