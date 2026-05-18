Gáldar ultima su Plan de Barrios con una nueva asamblea participativa en Barrial

El itinerario participativo “Contigo, Gáldar Sigue Avanzando” celebra este jueves 21 de mayo una nueva asamblea abierta en el barrio de Barrial, la vigésimo segunda y penúltima cita del proceso impulsado por el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Gáldar. El encuentro está previsto a las 19:30 horas en la Asociación de Vecinos Amagro.

Cartel de la Asamblea del Barrial. / LP/DLP

Según la convocatoria municipal, la sesión se enmarca en el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento de Gáldar para recoger de manera directa inquietudes, propuestas y sugerencias de los vecinos y vecinas de cara a la elaboración del futuro Plan de Barrios del municipio para los próximos años.

Espacio de diálogo entre la administración local y los residentes

La llamada a participar, de acuerdo con la información difundida por el consistorio, está abierta a toda la ciudadanía de Barrial y de los barrios cercanos. El objetivo es generar un espacio de diálogo próximo entre la administración local y los residentes, con el fin de conocer necesidades, prioridades y planteamientos de mejora.

El Ayuntamiento de Gáldar señala que este formato pretende facilitar que las propuestas se trasladen “de primera mano” y que el proceso sirva como herramienta de escucha activa para orientar la planificación municipal.

“Contigo, Gáldar Sigue Avanzando”

Con la asamblea de Barrial, el itinerario entra en su tramo final tras recorrer durante los últimos meses distintos barrios del municipio. La reunión de este jueves es la penúltima dentro del calendario, en un ciclo que ha ido celebrando encuentros sucesivos para recabar aportaciones vecinales.

Desde el consistorio se subraya que la finalidad de estas reuniones es construir una base de propuestas que permita definir líneas de actuación y prioridades del futuro Plan de Barrios.

Todas las iniciativas que se planteen durante la asamblea, según indica el Ayuntamiento de Gáldar, serán analizadas posteriormente por los servicios técnicos municipales. Después, se trasladarán al correspondiente Consejo de Barrio para su valoración.

Ese órgano está coordinado por la Concejalía de Participación Ciudadana, que canaliza el proceso para estudiar la posible incorporación de las propuestas a la planificación municipal futura.