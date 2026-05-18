Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aeropuerto Gran CanariaElecciones AndalucíaAbraham El JaberPosibilidades ascenso UD Las PalmasSucesos Gran CanariaQuevedoVisita del papa a Gran CanariaTraspaso de competencias en aeropuertos
instagramlinkedin

Gáldar ultima su Plan de Barrios con una nueva asamblea participativa en Barrial

El consistorio busca recoger inquietudes y sugerencias vecinales en Barrial para elaborar el futuro Plan de Barrios del municipio

La asamblea en el Barrial será el próximo 21 de mayo de 2026.

La asamblea en el Barrial será el próximo 21 de mayo de 2026. / LP/DLP

Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

El itinerario participativo Contigo, Gáldar Sigue Avanzando celebra este jueves 21 de mayo una nueva asamblea abierta en el barrio de Barrial, la vigésimo segunda y penúltima cita del proceso impulsado por el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Gáldar. El encuentro está previsto a las 19:30 horas en la Asociación de Vecinos Amagro.

Cartel de la Asamblea del Barrial.

Cartel de la Asamblea del Barrial. / LP/DLP

Según la convocatoria municipal, la sesión se enmarca en el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento de Gáldar para recoger de manera directa inquietudes, propuestas y sugerencias de los vecinos y vecinas de cara a la elaboración del futuro Plan de Barrios del municipio para los próximos años.

Espacio de diálogo entre la administración local y los residentes

La llamada a participar, de acuerdo con la información difundida por el consistorio, está abierta a toda la ciudadanía de Barrial y de los barrios cercanos. El objetivo es generar un espacio de diálogo próximo entre la administración local y los residentes, con el fin de conocer necesidades, prioridades y planteamientos de mejora.

El Ayuntamiento de Gáldar señala que este formato pretende facilitar que las propuestas se trasladen “de primera mano” y que el proceso sirva como herramienta de escucha activa para orientar la planificación municipal.

“Contigo, Gáldar Sigue Avanzando”

Con la asamblea de Barrial, el itinerario entra en su tramo final tras recorrer durante los últimos meses distintos barrios del municipio. La reunión de este jueves es la penúltima dentro del calendario, en un ciclo que ha ido celebrando encuentros sucesivos para recabar aportaciones vecinales.

Desde el consistorio se subraya que la finalidad de estas reuniones es construir una base de propuestas que permita definir líneas de actuación y prioridades del futuro Plan de Barrios.

Todas las iniciativas que se planteen durante la asamblea, según indica el Ayuntamiento de Gáldar, serán analizadas posteriormente por los servicios técnicos municipales. Después, se trasladarán al correspondiente Consejo de Barrio para su valoración.

Noticias relacionadas y más

Ese órgano está coordinado por la Concejalía de Participación Ciudadana, que canaliza el proceso para estudiar la posible incorporación de las propuestas a la planificación municipal futura.

TEMAS

  1. Sara Carbonero suma una nueva ilusión en Canarias: así es la tienda que acaba de abrir en Gran Canaria
  2. El primer premio de la Lotería Nacional cae en Gran Canaria
  3. El Grupo Lopesan proyecta un hotel de mil habitaciones y 300 millones en Meloneras
  4. Abraham El Jaber, 91 años y sigue al pie del mostrador en una de las tiendas históricas de Arucas
  5. La solución al gran atasco de la GC-1 en Telde ya tiene fecha de inicio
  6. La primera guagua eléctrica interurbana conectará Las Palmas de Gran Canaria con Gáldar
  7. La Bonoloto deja uno de sus premios más importantes en Gran Canaria
  8. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria

Gáldar ultima su Plan de Barrios con una nueva asamblea participativa en Barrial

Gáldar ultima su Plan de Barrios con una nueva asamblea participativa en Barrial

Cazado en Gran Canaria un conductor que realizaba transporte ilegal de viajeros desde el aeropuerto

Cazado en Gran Canaria un conductor que realizaba transporte ilegal de viajeros desde el aeropuerto

Telde evita una posible condena millonaria por la antigua concesión de los aparcamientos subterráneos de San Gregorio

Telde evita una posible condena millonaria por la antigua concesión de los aparcamientos subterráneos de San Gregorio

Abraham El Jaber, 91 años y sigue al pie del mostrador en una de las tiendas históricas de Arucas

Abraham El Jaber, 91 años y sigue al pie del mostrador en una de las tiendas históricas de Arucas

Rescatadas dos personas tras hundirse una zodiac frente a Puerto Rico

Rescatadas dos personas tras hundirse una zodiac frente a Puerto Rico

El Gobierno de Canarias reactiva 32 viviendas públicas en Casas Nuevas, en Telde, paralizadas desde la crisis de 2008

El Gobierno de Canarias reactiva 32 viviendas públicas en Casas Nuevas, en Telde, paralizadas desde la crisis de 2008

Cristina Boscá se escapa a Gran Canaria con amigas tras hacer pública su segunda oportunidad con Karin Herrero

Cristina Boscá se escapa a Gran Canaria con amigas tras hacer pública su segunda oportunidad con Karin Herrero

Encuentra la Gasolina 95 más económica de Gran Canaria hoy lunes en Las Palmas de Gran Canaria

Encuentra la Gasolina 95 más económica de Gran Canaria hoy lunes en Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents