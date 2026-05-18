Gran Canaria abre las puertas del centro de interpretación del yacimiento aborigen de La Guancha

El yacimiento aborigen de La Guancha de Gáldar ya cuenta con su propio centro de interpretación tras años de espera. El inmueble permite descubrir el modo de vida de los antiguos pobladores costeros y adentrarse en una de las necrópolis más importantes de Canarias y el primer yacimiento arqueológico con la figura de protección en el Archipiélago, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1949 (Bien de Interés Cultural-BIC).

"Les invitamos a descubrir el legado indígena de Gran Canaria en una de las zonas con más evidencias arqueológicas de su cultura, como es Gáldar. Aquí podrán explorar cómo vivían, sus creencias, rituales funerarios y su adaptación a las peculiares condiciones del litoral". Este cartel situado junto a la puerta principal del nuevo centro de interpretación La Guancha-El Agujero-Bocabarranco ofrece un retazo de lo que el visitante se va a encontrar en este inmueble, en el que se refleja la relación de la comunidad indígena con el océano, los yacimientos del municipio y otros costeros de la Isla y la forma de vida y las costumbres de la población prehispánica.

Movilización de jóvenes e ilustrados

El Centro de Interpretación abrió sus puestas este lunes, después de año de retraso para su apertura final y décadas de espera. Tal es así, que una de las salas recuerda que el 15 de julio de 1976, del que se cumple este verano precisamente sus 50 años, jóvenes galdenses promovieron con el apoyo de artistas como Tony Gallardo, Martín Chirino, Pepe Dámaso y Jane Millares una manifestación secundada por 2.000 personas que "despertó la conciencia colectiva sobre la protección de patrimonio indígena".

Escultura de Tenesoya, con el panel informativo detrás, en La Guancha (Gáldar). / Javier Bolaños

El inmueble tiene espacio para dar a conocer a través de paneles las prácticas funerarias en este yacimiento, los secretos que esconde el gran túmulo, muestra la necrópolis de Juan Primo situada a escasos kilómetros del lugar en dirección al casco histórico, los poblados litorales y las formas de construcción de las casas, entre otras temáticas.

El rapto de Tenesoya

También reserva un rincón para contar la historia del rapto de Tenesoya (sobrina del Guanarteme) en el año 1640 por expediciones esclavistas y que tras ser trasladada a Lanzarote fue devuelta tras un intercambio de prisioneros. La leyenda incorpora una pequeña escultura del artista Antonio del Rosario.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, recordó durante el acto de inauguración, en el que se destapó una placa conmemorativa, que el yacimiento anexo que da vida a este centro de interpretación fue descubierto en 1934 durante una sorriba. E hizo un repaso de su trayectoria.

Representación en el acto de inauguración del Centro de Interpretación La Guancha, en Gáldar. / David Delfour

Por su parte, el alcalde de Gáldar y consejero insular de Patrimonio Histórico, Teodoro Sosa, recalcó que "hoy es un día histórico porque se abre una puerta al alma de nuestra tierra". Sosa recordó que fue el primer yacimiento protegido, pero que después pasaron años sin grandes avances, "de silencio y olvido", lo que movilizó a la población en su defensa. "Fue un grito de identidad".

Más campañas

El consejero anunció que se van a seguir con las campañas de investigación, porque "todavía hay mucho que contar". En este sentido, el edificio cuenta con una pasarela aérea que conecta el centro con el propio yacimiento.

Precisamente, hace dos años y medio una excavación permitió sacar a la luz por primera vez un cuerpo humano desde los años 40 del pasado siglo. Se trataba de una fosa con los restos de un esqueleto humano completo, con la boca abierta y casi perfecta dentadura en la superficie, a pesar de que ha sido un terreno muy trillado desde hace décadas, un acontecimiento que también se narra en una de las paredes.

Una planta para vecinos y surferos

La ejecución del conjunto del proyecto ha contado con una inversión superior a los tres millones de euros, con fondos del Cabildo a través del Fdcan (2,2 millones para el edificio) y de Patrimonio Histórico (casi 500.000 euros para la musealización y la puesta en servicio), así como del Ayuntamiento de Gáldar (500.000 euros para la construcción).

Teodoro Sosa y Antonio Morales, destapando la placa, junto a Juan Sebastián López y Carlos Ruiz. / David Delfour

El edificio permite también acoger actos de la Asociación de Vecinos de El Agujero, para lo cual cuenta en la planta baja con un salón de actos y otra sala, así como un punto de encuentro para los amantes del bodyboard, al incorporar un balneario. Su gestión será del propio Cabildo.

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El acto contó con la presencia de Carlos Ruiz, concejal de Patrimonio Histórico, y de Juan Sebastián López, director insular de Patrimonio Histórico, además de representantes del ámbito cultural y de vecinos.