Gran Canaria impulsa la economía circular del sector textil

El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria impulsa la economía circular en el sector textil en territorios insulares, con una iniciativa que tiene como objetivo analizar la generación y gestión de residuos textiles y proponer medidas que favorezcan su reducción, reutilización y reciclaje. El ámbito de estudio abarca Canarias, Madeira, Azores y varios países africanos como Cabo Verde, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe.

La iniciativa forma parte del proyecto Textil, cofinanciado en un 85% por fondos FEDER dentro del programa Interreg MAC 2021-2027, y contempla la elaboración de once informes técnicos. El contrato, con un presupuesto de 63.078 euros y un plazo de ejecución de quince meses, está en licitación bajo la denominación: Asistencia técnica para la elaboración de diversos informes relativos al proyecto Textil.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de mayo a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La adjudicataria deberá coordinarse con socios internacionales para garantizar la coherencia metodológica de los trabajos.

Análisis del sector y políticas públicas

La asistencia técnica se estructurará en cuatro líneas principales: diagnóstico de residuos textiles, análisis de políticas públicas, identificación de actores implicados y estudio de la producción y características de estos desechos en los territorios participantes.

Entre los trabajos previstos figura el examen de los sistemas actuales de recogida, clasificación y tratamiento de residuos textiles, así como la revisión de los marcos normativos vinculados a la economía circular. El objetivo es disponer de una radiografía detallada del sector que permita orientar futuras decisiones.

Además, los informes deberán incorporar propuestas innovadoras y recomendaciones dirigidas a reforzar la sostenibilidad del sector textil, con especial atención a la reducción de impactos ambientales.

Cooperación internacional

El proyecto se desarrolla en el marco del programa Interreg Madeira-Azores-Canarias, lo que implica la colaboración entre regiones europeas y países africanos. En este contexto, el CIEGC coordinará los trabajos y facilitará la conexión entre los distintos socios.

La empresa adjudicataria tendrá que trabajar de forma conjunta con entidades de los territorios participantes para asegurar la comparabilidad de los resultados. Los documentos finales se elaborarán en español, portugués y francés, e incluirán resúmenes ejecutivos en los tres idiomas.

Este enfoque busca reforzar la cooperación en materia de economía circular y favorecer el intercambio de conocimiento entre regiones con desafíos similares en la gestión de residuos.

Resultados y aplicación práctica

El contrato contempla la realización de entregas parciales, reuniones técnicas y sesiones de presentación de resultados, además de un evento final de cierre. La información obtenida servirá como base para diseñar estrategias que impulsen la circularidad del sector textil.

Con esta iniciativa, el Consejo Insular de la Energía pretende avanzar hacia un modelo más sostenible en la gestión de residuos y promover nuevas oportunidades en el ámbito de la reutilización y el reciclaje.

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El proyecto Textil se enmarca así en las políticas insulares orientadas a mejorar la eficiencia de los recursos y reducir el impacto ambiental, en línea con los objetivos europeos de transición ecológica y desarrollo sostenible.