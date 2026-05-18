Ingenio
Ingenio reconoce la aportación del pueblo gitano a Canarias
Representantes institucionales y miembros de la comunidad gitana participaron en una jornada centrada en la inclusión y la convivencia
Las puertas de las Casas Consistoriales acogieron este lunes el acto institucional con motivo del Día del Pueblo Gitano en Canarias, que se conmemora cada 16 de mayo. La jornada reunió a representantes institucionales y miembros de la comunidad gitana en un encuentro que incluyó la lectura de un manifiesto y el izado de la bandera gitana.
La concejala de Presidencia, Almudena Hernández, destacó que esta fecha supone una oportunidad para reconocer la historia, la cultura y la aportación del pueblo gitano a la sociedad canaria. También subrayó el compromiso institucional con la inclusión, la igualdad y la convivencia, además del papel que esta comunidad ha desempeñado en la vida social del municipio.
Hernández señaló que el izado de la bandera gitana representa un homenaje a un pueblo que ha afrontado siglos de discriminación, exclusión y prejuicios, pero que ha sabido preservar su identidad, sus valores y su cultura. La edil defendió la necesidad de seguir construyendo una sociedad basada en el respeto, la dignidad y la igualdad de oportunidades.
Reconocimiento a la historia gitana en Canarias
La lectura del manifiesto corrió a cargo de Miguel Heredia, quien agradeció el trabajo de instituciones y colectivos para consolidar esta conmemoración en Canarias. Durante su intervención, recordó la presencia histórica del pueblo gitano en las islas y su contribución en sectores agropecuarios y comerciales.
Heredia hizo referencia también a la vinculación de la comunidad gitana con Ingenio, donde eran conocidos como jarandines por su labor de venta ambulante. En ese contexto, citó la figura de Pepita la Gitana de Carrizal, Josefa Cortés Carmona, como ejemplo de integración, solidaridad y convivencia.
El manifiesto puso además en valor los vínculos familiares y culturales existentes entre el pueblo gitano y el pueblo canario. Heredia destacó que Canarias cuenta actualmente con una presencia creciente de jóvenes gitanos y gitanas en la universidad, con profesionales en ámbitos como la psicología, enfermería, informática, educación, historia, derecho o trabajo social.
Bandera, himnos y convivencia
Durante el acto se reivindicó la importancia de seguir avanzando en objetivos sociales, laborales, políticos y culturales, sin perder los valores y principios propios de la comunidad gitana. También se expresó la voluntad de continuar compartiendo con Canarias y con la Villa de Ingenio una forma singular de entender y celebrar la vida.
La conmemoración concluyó con el izado de la bandera gitana y la interpretación de los himnos oficiales del pueblo gitano y de Canarias, como símbolo de respeto, unión y reconocimiento entre ambas comunidades.
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