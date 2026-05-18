La inseguridad en Agaete moviliza a los empresarios que reclaman en una manifestación "respuestas y tranquilidad"

"Agaete merece respuestas, seguridad y tranquilidad". Los empresarios de la Villa se echaron en la mañana de este lunes a la calle en una manifestación para expresar su inquietud por la delincuencia que viene sufriendo desde hace meses el municipio, y que les tienen en vilo.

"Agaete sin miedo", "La seguridad es un derecho" y "Queremos un pueblo seguro". Con estos tres modelos de carteles en blanco y negro recorrieron los empresarios el centro del pueblo desde la plaza de La Constitución hasta las oficinas municipales, donde leyeron un manifiesto, antes de entregar las demandas en el registro del Ayuntamiento. La iniciativa convocada por la Asociación de Empresas de Agaete (AEGA) reunió a decenas de personas, en la que se quiso dejar claro que era una reivindicación apolítica, y que solo persigue la búsqueda de soluciones ante la falta de agentes de la Policía local y la Guardia Civil por las calles, lo que ha favorecido que se hayan detectado robos, asaltos y otros altercados.

Encerrado

Entre los asistentes se encontraban emprendedores como Ayoze Gil, que estuvo cinco noches durmiendo en el interior de su tienda de deportes para proteger la mercancía por el miedo a que le robaran, teniendo que reforzar las medidas de seguridad. O el caso de Antonio Godoy, un hostelero que sufrió un intento de asalto a su negocio. "El pueblo pide seguridad", manifestó después de recalcar que tampoco se puede soportar las continuas agresiones verbales a trabajadores o que se increpe a los clientes, por maleantes que tratan a la fuerza de recibir dinero.

En la marcha se encontraba la mujer que fue víctima supuestamente de una agresión verbal que fue el detonante de que otra persona saliera al parecer en su ayuda apuñalando al maleante, y que le llevara a la cárcel y a la víctima al hospital. La joven no pudo reprimir las lágrimas, llegado a encontrarse indispuesta tras la lectura del manifiesto.

"¿Cuánto puede aguantar una persona?", ser preguntó Antonio Godoy, quien en cualquier caso dejó claro que tampoco se puede respaldar esa respuesta del vecino.

La marcha transcurrió en silencio y con ocasionales paradas. Aunque algunos de los promotores hicieron público su malestar.

Falla la convivencia

Una vez ante las oficinas municipales, la presidenta de AEGA, Yazmina Nicham, leyó el manifiesto bajo el título de 'Por la seguridad y la convivencia en Agaete'. "Hoy nos reunimos aquí no desde el miedo, sino desde la unión, la dignidad y el compromiso con nuestro pueblo". En este sentido, destacó que la Villa ha sido un municipio "tranquilo, trabajador y solidario. Un lugar donde las puertas permanecían abiertas, donde nos conocíamos por el nombre y donde la convivencia era uno de nuestros mayores orgullos. Sin embargo, en los últimos meses, los robos y los actos delictivos que estamos sufriendo han generado preocupación, inseguridad y malestar entre la ciudadanía".

Un momento de la marcha, en Agaete. / Javier Bolaños

Los empresarios defienden que no se puede normalizar que las personas mayores tengan miedo a salir a la calle. Tampoco que los comerciantes trabajen con incertidumbre o que las familias vivan con preocupación por la seguridad de sus casas y negocios.

"Pedimos una mayor presencia policial en nuestras calles y barrios. Perdimos más medios y recursos para garantizar la seguridad en Agaete. Pedimos coordinación entre las administraciones y respuestas inmediatas ante los hechos que vienen ocurriendo. Y pedimos también que se escuche a los vecinos que llevan tiempo denunciando esta situación".

La organización recalca que más allá de la manifestación, el acto es "una defensa de la convivencia". A su entender, "no queremos odio, ni enfrentamientos, ni discursos que dividan a nuestro pueblo.

AEGA dejó claro que el objetivo no es romper el pueblo, sino "recuperar la tranquilidad que Agaete merece". Como también advirtió que la protesta es una muestra de que el pueblo no está dormido, y que no van a permanecer en silencio "mientras crece la inseguridad".

Respuesta inmediata

Y, por último, hicieron un llamamiento a las instituciones para que tomen medidas "de manera inmediata y responsable", sin aludir a ninguna concreta. Y sentenciaron que "Agaete merece respuestas. Agaete merece seguridad. Agaete merece tranquilidad".

Los convocantes agradecieron también la presencia de policías de paisano de Santa Lucía, que suelen colaborar con el pueblo durante las fiestas de Agaete.

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El escrito se registró en el Ayuntamiento, en busca de que los responsables políticos tomen medidas.