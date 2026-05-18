‘La Leyenda de Canarias’ lleva el pasado aborigen a las aulas

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha el proyecto pedagógico La Leyenda de Canarias, una iniciativa que acercará la historia prehispánica a unos 6.000 escolares de la isla a través de una veintena de representaciones. La actividad, financiada por el Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, dependiente de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible que coordina Teodoro Sosa, arrancó este lunes en la capital grancanaria con la participación de alumnado de los CEIP Santo Domingo Savio y Timplista José Antonio Ramos.

El montaje, impulsado por Servicios Artísticos Insulares (SAI), se desarrolla a lo largo del mes de mayo coincidiendo con el Mes de Canarias. La propuesta combina teatro, museística y recursos audiovisuales para ofrecer una experiencia educativa que va más allá de la representación escénica y se integra en el trabajo en el aula.

Cada jornada contempla dos funciones matinales en horario lectivo, lo que facilita la asistencia de los centros educativos. Antes de la obra, el alumnado recorre una exposición de réplicas arqueológicas instalada en la antesala, con piezas como cerámicas, armas, útiles de labranza o pintaderas.

Un recorrido por la cultura aborigen

La representación teatral, escrita por Luis O’Malley y dirigida por Mingo Ruano, propone un acercamiento a la mitología y sociedad indígena de la isla. A través de personajes y relatos, el alumnado entra en contacto con elementos históricos y simbólicos de los antiguos pobladores.

El programa se completa con la proyección de un documental en los centros educativos, donde se profundiza en aspectos como el idioma, la organización social o el papel de la mujer en la sociedad aborigen. Además, se incluyen unidades didácticas adaptadas por edades que permiten al profesorado evaluar los conocimientos adquiridos.

La iniciativa cuenta con el asesoramiento de especialistas para garantizar el rigor de los contenidos, con el objetivo de trasladar a las aulas una visión fundamentada del pasado prehispánico de Gran Canaria.

Divulgación y patrimonio

El proyecto se enmarca en la estrategia del Cabildo para reforzar la divulgación del patrimonio y fomentar la conexión de las nuevas generaciones con la historia de la isla. La colaboración con el Instituto de Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera permite alinear esta acción con los objetivos de conservación y valorización del territorio.

Entre los elementos destacados figura también la instalación de una colección de réplicas financiada por Mutua Tinerfeña, que facilita el contacto directo del alumnado con objetos representativos de la época. Este enfoque busca convertir la visita en una experiencia activa y participativa.

La propuesta pretende, además, reforzar la identidad cultural y evitar que el conocimiento sobre los antiguos pobladores quede relegado. El Cabildo subraya que este tipo de iniciativas contribuyen a conectar pasado, presente y futuro, y a generar una mayor conciencia sobre el valor del entorno.

Educación e identidad

Con La Leyenda de Canarias, la institución insular apuesta por integrar el patrimonio histórico en el ámbito educativo mediante formatos innovadores. La combinación de artes escénicas, exposición y contenidos pedagógicos sitúa este proyecto como una herramienta para trabajar la memoria colectiva desde edades tempranas.

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La programación continuará durante todo el mes en distintos municipios, con el objetivo de alcanzar al mayor número posible de centros escolares. La iniciativa se presenta así como un recurso para reforzar el conocimiento del pasado aborigen y su papel en la construcción de la identidad canaria actual.