Mogán presenta a Sena, la pastor belga malinois que se incorporará a la Unidad Canina K-9 del municipio

La Policía Local de Mogán reforzará su Unidad Canina K-9 con la incorporación de Sena, una joven pastor belga malinois de seis meses que se encuentra en fase de formación con su instructor, el agente David Suárez. La presentación tuvo lugar este lunes 18 de mayo en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín, con la alcaldesa Onalia Bueno, el jefe accidental del Cuerpo, Marcos Rodríguez, y varios agentes. El acto sirvió también para dar a conocer los cuatro nuevos vehículos que se suman a la flota policial tras una inversión municipal de 105.000 euros.

Refuerzo de la Unidad Canina K-9

El Cuerpo ya cuenta con Ares, que cumple cuatro años este mes, y desde el Ayuntamiento se indicó que la previsión es que Sena esté preparada para trabajar tras ocho o nueve meses de entrenamiento. Desde la jefatura accidental se recordó que la Unidad Canina K-9 se creó a finales de febrero del pasado año con Ares, con actuaciones en parques, jardines, transporte público y tareas relacionadas con la detección de drogas, y que la incorporación de la nueva perra responde al objetivo de ampliar ese dispositivo.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a Sena, la nueva agente de la unidad canina K-9 y su instructor, el agente Marcos Suárez. / LP/DLP

Dos nuevas motocicletas

Además del refuerzo canino, el Ayuntamiento presentó nuevos vehículos adquiridos para el Cuerpo policial con una inversión de 105.000 euros. Entre las incorporaciones figuran dos motocicletas Honda 750 cc, compradas por 19.000 euros cada una, que suponen la primera renovación de este tipo de unidades en 19 años. Durante el acto se destacó su operatividad en un municipio con población dispersa y distancias largas.

Un furgón adaptado al transporte de animales

La flota se completa con un furgón Ford adquirido por algo más de 14.000 euros y adaptado para el transporte seguro de animales conforme a la Ley de Bienestar Animal. La adecuación —con climatización independiente por pulverización, dos habitáculos para perros y una pequeña oficina para el agente instructor— supuso cerca de 10.000 euros, hasta alcanzar un valor total aproximado de 25.000 euros.

Nuevo furgón adaptado para la Unidad Canina K-9. / LP/DLP

El sistema de climatización descrito funciona como un enfriador evaporativo regulable mediante mando a distancia y alimentado con placas solares, lo que permite mantener la temperatura sin necesidad de dejar el vehículo en marcha. También dispone de un depósito de agua de unos 40 litros con conexión para grifo y, en la zona de oficina, una pequeña nevera para conservar el alimento de los perros y tomas de corriente para dispositivos electrónicos.

Todoterreno híbrido

A estas adquisiciones se suma un Dacia Duster híbrido y todoterreno, valorado en algo más de 40.000 euros, equipado para funciones de patrulla. La alcaldesa avanzó que este mismo año se incorporarán tres scooters y dos turismos, dentro de un plan de renovación progresiva de la flota.

Nuevo todoterreno Dacia Duster híbrido de la Policía Local de Mogán. / LP/DLP

Más plantilla hasta superar los 60 efectivos

Durante el acto se señaló también que este año se incorporarán 14 nuevos agentes, lo que elevará la plantilla a más de 60 efectivos, en paralelo a la mejora de recursos materiales. La presentación concluyó con un mensaje de reconocimiento al trabajo del Cuerpo y con el compromiso municipal de continuar con la renovación de medios.