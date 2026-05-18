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El restaurante en el interior de Gran Canaria que conquista con su cocina canaria tradicional: las carrilleras de cochino negro son imprescindibles

Una parada obligatoria en la isla para quienes buscan disfrutar de la gastronomía local

Uno de los platos imprescindibles del local

Uno de los platos imprescindibles del local

Helena Ros

Helena Ros

La isla de Gran Canaria cuneta con municipios que ofrecen una oferta gastronómica perfecta para quienes buscan disfrutar de cocina canaria tradicional en un ambiente acogedor. Uno de esos lugares es Artenara, que cuneta con Arte-Gaia, un restaurante que se ha convertido en un rincón perfecto caracterizado por utilizar productos de cercanía y ofrecer calidad en cada bocado.

El establecimiento se ha convertido en una opción gastronomía imprescindible en el interior de la isla gracias a su propuesta basada en la gastronomía local.

Cocina tradicional

En su carta, se puede observar recetas tradicionales del archipiélago como el potaje de berros acompañado de gofio escaldado, las papas arrugadas con mojo o las berenjenas rellenas, tres platos perfectos para abrir el apetito.

Además, el restaurante cuenta con dos opciones imprescindibles que deben probar quienes lo visiten. Las carrilleras de cochino negro canario acompañadas de papas y una salsa casera que conquista son un plato imprescindible. Al igual que la carne de cochino frita con papas y pimiento, un plato típico de la gastronomía canaria.

Postres caseros y opciones para todos los clientes

Para terminar la experiencia, los amantes del dulce no pueden marcharse sin probar alguno de sus postres casero. El flan o la tarta de almendra con chocolate son dos opciones perfectas para culminar la comida.

También cuenta con opciones veganas y sin gluten para que todos sus clientes puedan disfrutar.

Horario y ubicación

Arte-Gaia se encuentra en la plaza de San Matías, 2, en Artenara. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus elaboraciones típicas de las islas.

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Abre jueves de 9:00 a 17:00 horas y de viernes a domingo en horario de 10:00 a 18:00 horas. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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