Santa Brígida pone fecha a la presentación del gran proyecto para Gran Canaria Central

El Ayuntamiento de Santa Brígida presentará el próximo lunes, 25 de mayo, a las 18.30 horas, en la Carpa de Calle Nueva, el proyecto Tagoror Goro, propuesta ganadora del concurso de ideas convocado por el consistorio para la redacción del proyecto básico y de ejecución del Gran Canaria Central.

La actuación está considerada una de las intervenciones urbanísticas más relevantes para el desarrollo del municipio en las próximas décadas. El acto estará abierto a la ciudadanía y contará con la presencia del alcalde de Santa Brígida, José Armengol, y de la concejal de Urbanismo, María Lozano Lordán.

También asistirán los arquitectos responsables de la propuesta, José Ignacio Linazasoro y Ricardo Sánchez González, junto a parte del equipo técnico que ha desarrollado el proyecto. La propuesta ha sido elaborada por una unión temporal de empresas integrada por Linazasoro & Sánchez Arquitectura SLP, junto a los profesionales Felipe Gago Doreste, Violeta Rivero Herrera, Ricardo Tuya Cortés y Raúl García Toledo.

De forma paralela, podrán contemplarse las otras siete propuestas finalistas del concurso, con el objetivo de que vecinos y vecinas conozcan el proceso creativo, técnico y urbanístico desarrollado durante el procedimiento.

Tagoror Goro obtuvo el pasado mes de marzo la máxima valoración del jurado, con 92 puntos sobre 100. El fallo destacó la coherencia de su planteamiento urbano, la solidez del análisis previo, la visión integral del diseño y su capacidad para dialogar con el entorno existente.

El jurado valoró además la forma en que la propuesta interpreta la escala del municipio, su trama tradicional, el patrimonio cultural y la vida comunitaria, así como su planteamiento para generar espacios destinados al encuentro ciudadano y al uso cotidiano.

El estudio liderado por José Ignacio Linazasoro cuenta con reconocimiento internacional por una arquitectura sobria y contextual, especialmente en intervenciones sobre centros históricos y patrimonio urbano. Por su parte, Ricardo Sánchez González ha recibido distinciones como los Iconic Awards y el Premio Moreno Mansilla, y cuenta con una trayectoria reconocida en el ámbito arquitectónico nacional e internacional.