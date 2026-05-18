Santa Brígida renueva cinco parques infantiles y crea dos áreas de calistenia

El Ayuntamiento de Santa Brígida ha sacado a licitación la fase II del proyecto de suministro e instalación de parques infantiles en el municipio, una actuación que prevé la renovación completa de cinco áreas de juego y la creación de dos zonas deportivas de calistenia al aire libre. El contrato se tramita desde la Concejalía de Parques y Jardines, dirigida por Adrián García Armas, y plantea una intervención en distintos puntos del término municipal.

La inversión parte de un presupuesto base de licitación de 233.429,84 euros (impuestos incluidos) y un valor estimado de 218.158,73 euros. El plazo de ejecución previsto es de cinco meses a contar desde la adjudicación.

Actuaciones en Los Pispitos y El Raso

Entre las ubicaciones incluidas figura el parque infantil Los Pispitos, en Los Lentiscos, y el parque de El Raso, en La Atalaya. En este último entorno, la planificación incorpora además una nueva área de calistenia con pavimento amortiguador de césped artificial y equipamiento para la práctica de ejercicio.

El proyecto también contempla el desmontaje y la renovación integral del parque infantil de Los Toscanes. A ello se suma la instalación de un nuevo espacio de juegos en el CEIP Lola Massieu, en La Angostura, y la dotación de mobiliario —mesas y bancos— en el área de merendero del Mirador de La Villa.

Parque Central: nuevo espacio infantil y calistenia

Otra de las intervenciones previstas se concentra en el Parque Central, donde se desmontará el área actual para habilitar un nuevo parque infantil y una segunda zona de calistenia, con el objetivo de ampliar la oferta de ocio y actividad física en espacios abiertos.

Santa Brígida. / ANDRES CRUZ

Según la documentación del proyecto, los parques infantiles se renovarán con pavimentos homologados de seguridad para la absorción de impactos. La actuación incluye sustituir las actuales losetas de caucho, que presentan desgaste y aberturas, por nuevas superficies adaptadas a las exigencias de seguridad. En cuanto al equipamiento, se prevén juegos como estructuras múltiples multijuego, columpios mixtos con asientos tipo cuna, balancines y paneles giratorios, con materiales orientados a un uso intensivo y prolongado.

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Calistenia para mayores de 14 años y tres lotes

Las áreas de calistenia estarán orientadas a usuarios mayores de 14 años e incorporarán conjuntos con anillas, espalderas, barras paralelas y bancos de abdominales de acero galvanizado. La licitación se ha dividido en tres lotes: el Lote 1 asciende a 70.934,45 euros e incluye Los Pispitos y El Raso, además de la calistenia en este último; el Lote 2, dotado con 71.694,38 euros, abarca Los Toscanes, el CEIP Lola Massieu y el mobiliario del Mirador de La Villa; y el Lote 3, con 90.801,01 euros, se destina a la actuación prevista en el Parque Central, con nuevo parque infantil y zona deportiva.