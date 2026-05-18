LA PROVINCIA sortea entre sus suscriptores 20 bonos dobles para vivir la magia de La Fabulosa Feria de Billy Capers en Gran Canaria

La ilusión del circo, la fantasía de las antiguas ferias y la emoción de los grandes espectáculos familiares regresan este mayo a Las Palmas de Gran Canaria. Y los suscriptores de LA PROVINCIA podrán vivirlo de la forma más exclusiva posible.

Con motivo de la llegada de La Fabulosa Feria de Billy Capers, LA PROVINCIA pone en marcha un gran sorteo exclusivo entre sus suscriptores: 20 bonos dobles válidos para disfrutar de los tres días completos del evento, que se celebrará los próximos 29, 30 y 31 de mayo de 2026 en el Anexo del Estadio Gran Canaria.

El festival, que se ha convertido en una de las experiencias familiares y culturales más llamativas del calendario de ocio en Canarias, promete transformar durante tres jornadas el recinto en un universo lleno de circo, música, pasacalles, humor, magia, teatro visual y espectáculos para todas las edades.

Un viaje a la fantasía que conquista a niños y adultos

Inspirada en las ferias vintage y en el espíritu del circo clásico, la propuesta de Billy Capers ha conseguido destacar por ofrecer una experiencia inmersiva donde cada rincón está diseñado para sorprender al visitante.

Desde artistas internacionales hasta bandas callejeras, acróbatas, payasos, malabaristas, músicos y personajes imposibles, el evento mezcla nostalgia, espectáculo contemporáneo y entretenimiento familiar en una fórmula que ha despertado una enorme expectación para esta edición en Gran Canaria.

La organización ya ha confirmado la participación de compañías y artistas como The Plunger Dixie Band, Mimo Huenchulaf, Pablo Picallo, Kayto el Mago o El Gran Hombre Forzudo, entre otros nombres destacados del universo circense y teatral.

Tres días de shows, pasacalles y experiencias inolvidables

La programación arrancará el viernes 29 de mayo con un gran pasacalles inaugural y una gala de homenaje a la legendaria Pinito del Oro, figura icónica del circo canario. Durante todo el fin de semana habrá animación continua, escenarios temáticos, espectáculos de clown, música en directo, talleres y actividades para toda la familia.

El recinto del Anexo del Estadio Gran Canaria se convertirá así en una auténtica ciudad de la fantasía donde convivirán espectáculos itinerantes, zonas infantiles, experiencias interactivas y espacios gastronómicos pensados para disfrutar durante horas.

La feria contará además con un enfoque sostenible y familiar, uno de los pilares que más ha reforzado su identidad en las últimas ediciones.

Un premio pensado para disfrutar la experiencia completa

Los ganadores del sorteo conseguirán uno de los 20 bonos dobles exclusivos que permitirán acceder durante los tres días completos de festival. Una oportunidad única para disfrutar sin límites de todas las actividades, espectáculos y experiencias programadas en esta edición.

Los bonos incluyen acceso a las jornadas del viernes, sábado y domingo, permitiendo vivir la experiencia completa de una feria que aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales y familiares de Canarias esta primavera.

¿Cómo participar en el sorteo exclusivo para suscriptores?

Participar será sencillo y estará abierto durante tiempo limitado. Solo tienes que realizar los siguientes pasos:

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📝 Rellenar el formulario de participación con tus datos.

🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.

Formulario de participación:

La magia del circo vuelve a Gran Canaria

Con más espectáculos, más artistas internacionales y una puesta en escena diseñada para emocionar a públicos de todas las edades, La Fabulosa Feria de Billy Capers se prepara para convertir el último fin de semana de mayo en una auténtica celebración de la imaginación.

Un lugar donde los niños descubren la magia por primera vez y los adultos vuelven a sentirse como niños.

Y este año, gracias a LA PROVINCIA, 20 suscriptores podrán vivirlo desde dentro.

Más información sobre el evento en Billy Capers. Más información sobre todos los sorteos activos, descuentos y ventajas exclusivas para suscriptores en el Club+ (Club del suscriptor de La Provincia).

¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

El sorteo se realizará el jueves 28 de mayo, y los afortunados serán avisados inmediatamente.

Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".

¡No dejes pasar esta oportunidad! Participa ya y podrías ser uno de los afortunados en disfrutar de los próximos espectáculos de En Otra Clave en directo, con buen humor, música y mucho talento canario.

¡Mucha suerte a todos los participantes!