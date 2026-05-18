Telde evita una posible condena millonaria por la antigua concesión de los aparcamientos subterráneos de San Gregorio

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado íntegramente la reclamación presentada por Aliseda S.A.U. e Inversiones Tamadaba S.A.U. contra el Ayuntamiento de Telde, en la que ambas mercantiles exigían una indemnización de 6.551.958 euros por supuestos daños y perjuicios vinculados a la antigua concesión de los aparcamientos subterráneos y la plaza de San Gregorio.

La sentencia, dictada el 21 de abril de 2026, avala la posición defendida por los servicios jurídicos municipales y evita una posible condena económica de gran impacto para las arcas públicas.

La reclamación tenía su origen en la resolución acordada por el Pleno municipal en abril de 2009 de la concesión administrativa otorgada a Calvican S.L. para la construcción y explotación del aparcamiento y la plaza de San Gregorio. Las empresas demandantes sostenían que eran titulares de plazas de garaje y locales comerciales vinculados a aquella concesión y pedían una indemnización por lucro cesante y pérdida de explotación económica.

El Ayuntamiento de Telde defendió durante el procedimiento que Aliseda e Inversiones Tamadaba adquirieron esos bienes entre 2013 y 2017, años después de que la concesión administrativa ya hubiera sido resuelta y extinguida. Por ello, sostuvo que no podían reclamar indemnizaciones derivadas de una relación concesional que no existía en el momento de la compra.

Protección de los intereses económicos del municipio

El juzgado da la razón al consistorio y concluye que las empresas no eran titulares originales afectados por la resolución de la concesión de 2009, sino compradores posteriores de activos inmobiliarios procedentes de operaciones privadas con entidades bancarias. La sentencia añade que no quedó acreditada una cesión expresa de derechos indemnizatorios por parte de los anteriores titulares, por lo que rechaza que las mercantiles puedan reclamar al Ayuntamiento por ese concepto.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, valoró la resolución como una noticia importante para la ciudad al considerar que protege los intereses económicos del municipio y evita una posible condena de más de 6,5 millones de euros. Peña agradeció además el trabajo de la Asesoría Jurídica municipal en un procedimiento que calificó de gran complejidad.

Por su parte, el concejal de Asesoría Jurídica, Juan Francisco Jiménez, señaló que la sentencia refuerza la credibilidad institucional del Ayuntamiento y pone de relieve la importancia de una defensa jurídica orientada a proteger el interés público.

La resolución desestima por completo el recurso de las mercantiles demandantes y no impone costas a ninguna de las partes. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.