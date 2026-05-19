El banco de leche del Materno Infantil logra que 173 bebés reciban 515 litros donados por mujeres
Gracias a la generosidad de 133 donantes se ha podido ofrecer este recurso a los prematuros y neonatos vulnerables
El banco de leche del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha hecho posible que 173 bebés reciban 515 litros de leche materna, gracias a la generosidad de 133 donantes, desde su creación en octubre de 2023.
Este martes se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. El banco de leche tiene como objetivo disponer de este recurso para los recién nacidos prematuros y bebés con patologías de la unidad de Neonatología, cuando sus madres no tienen leche materna propia.
Se trata de una unidad que apoya y promociona la lactancia materna y que permite la captación de donantes cuya leche se va a recibir, analizar y procesar para entregarla a bebés seleccionados, siguiendo un proceso de seguridad y trazabilidad. Según aseguran los especialistas en Neonatología, cuando la madre no dispone de leche propia, la mejor alternativa es la leche materna donada, sobre todo si se trata de bebés recién nacidos con alguna patología o bebés prematuros.
Acto voluntario y altruista
La donación es voluntaria y altruista. Las posibles donantes, antes de que se realice la donación, son entrevistadas y sometidas a una analítica para confirmar que pueden serlo. Una vez sean seleccionadas para la donación se les ofrece formación sobre la extracción y conservación de la leche.
Para poder realizar esta acción altruista es necesario contactar con los profesionales del banco de leche, que está ubicado en la 3ª planta del Edificio del Mar, en horario de 8.00 a 15.00 horas. La leche donada se somete a varios controles de calidad y análisis de composición nutricional antes de que la reciba el bebé.
Hasta el momento, los receptores han sido bebés prematuros con menos de 32 semanas de gestación, cuyas madres no han podido proporcionar suficiente leche por distintos motivos. También se han beneficiado recién nacidos con anomalías cardíacas, posoperados abdominales o con otras predisposiciones para el desarrollo de isquemia intestinal. La administración de la leche se realiza con prescripción médica y tras firmar un consentimiento.
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