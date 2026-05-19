Del berro de Telde al millo de Valsequillo: Gran Canaria destaca su producto local en Gastrocanarias

Gran Canaria inauguró este martes su participación en GastroCanarias 2026 con el mayor despliegue profesional de su historia en esta feria gastronómica, que se celebra hasta el próximo 21 de mayo en el Recinto Ferial de Tenerife. La representación insular, impulsada por el Cabildo de Gran Canaria junto a la Cámara de Comercio de Gran Canaria, pone este año el foco en la unión entre productores, cocineros y sumilleres bajo el lema Del producto a la experiencia.

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo, Minerva Alonso, participó en el acto oficial de apertura del Salón Gastronómico de Canarias y recibió en el stand institucional de Gran Canaria Me Gusta a representantes del sector gastronómico y agroalimentario del archipiélago. Durante su intervención, la consejera destacó el peso estratégico de la gastronomía para la economía insular y subrayó la importancia del sector primario en la construcción de la identidad de la isla.

"Gran Canaria llega a GastroCanarias con una representación histórica porque creemos firmemente en el potencial de nuestros productores, de nuestros cocineros y de todo el ecosistema gastronómico de la isla. Esta feria nos permite mostrar el enorme trabajo que existe detrás de cada producto y seguir posicionando nuestra gastronomía como una herramienta de desarrollo económico, identidad y promoción exterior", aseguró.

Cocina en vivo

El espacio de Gran Canaria Me Gusta acogerá a lo largo de las tres jornadas un total de 19 ponencias y demostraciones gastronómicas protagonizadas por chefs, productores y especialistas en vinos de la isla.

La programación incluirá cocina en vivo, degustaciones y encuentros centrados en algunos de los productos más representativos de la despensa grancanaria, como el gofio, los quesos, el pescado local, el café, las carnes canarias, el tomate o el berro de Telde.

¿Quiénes son los participantes?

Entre los establecimientos y proyectos participantes figuran La Bodega de la Avenida, Verode, Berro Bistró, Qué Leche, El Bejeque, Casa Romántica, Los Guayres, La Pasadilla, Coffee Funggi y Pastelería Neketán, además de productores y empresas vinculadas al sector primario como Finca El Cordel, Molinería Pérez Gil, Frimancha, Berrera La Solana o el Matadero Insular.

La propuesta grancanaria cuenta también con la participación activa del Consejo Regulador de Vinos de Gran Canaria, cuyos miembros del Comité de Cata acompañarán las elaboraciones gastronómicas con vinos de la isla, reforzando así el vínculo entre territorio, producto y cocina.