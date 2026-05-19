Campaña "Del 15" en San Mateo para concienciar sobre la prevención de incendios forestales

El Ayuntamiento de Vega de San Mateo dio a conocer el Plan de Actuación Local ante Emergencias por Incendio Forestal, un documento que reúne medidas de prevención, coordinación y actuación para mejorar la respuesta municipal ante un posible fuego en el entorno forestal. La presentación la encabezó el teniente alcalde y concejal de Seguridad, José Déniz, junto al técnico redactor del plan, Manuel Vega, el jefe de la Policía Local, Roberto Quintero, y los responsables de Protección Civil en el municipio, Lorenzo Hernández y Elías Rodríguez.

El consistorio programó una ronda de encuentros presenciales por zonas para acercar el contenido del plan a la ciudadanía y atender preguntas de vecinos y vecinas. La primera reunión figura para este martes 19 de mayo, a las 19.00 horas, en el local vecinal de Cueva Grande, orientada a los barrios de la zona alta del municipio.

El calendario continúa el lunes 25 de mayo, desde las 18.30 horas, con una nueva presentación en el Sociocultural del casco de la Vega de San Mateo, dirigida a residentes del casco y de barrios cercanos. La última cita se anuncia para el viernes 29 de mayo, a las 19.00 horas, en el local vecinal de Utiaca, para la población de los barrios de la cuenca del Barranco de La Mina.

Mes de mayo como preparación ante los incendios forestales

La agenda de encuentros se enmarca en la puesta en marcha de la campaña municipal “Del 15”, una iniciativa de concienciación que busca convertir el mes de mayo en un periodo de preparación frente a los incendios forestales. El Ayuntamiento vincula el lema a la idea de “hacer las cosas bien” y orienta el mensaje a la preparación de viviendas y entornos rurales antes del verano.

Para difundir las recomendaciones, el consistorio instala cartelería informativa en el casco y en los barrios, y reparte folletos con pautas de autoprotección. El objetivo municipal se centra en reducir riesgos en parcelas, accesos y elementos de las viviendas que pueden favorecer la propagación del fuego.

Entre las principales medidas, la campaña destaca la limpieza de un perímetro de 15 metros alrededor de las viviendas, además de la limpieza de azoteas y tejados. También recomienda evitar canalones de PVC, podar y separar árboles, y retirar cortinas y toldos próximos a ventanas.

Una responsabilidad común

Otras pautas se dirigen al almacenamiento y a instalaciones auxiliares: guardar la madera lejos de las viviendas, enterrar tuberías de polietileno que conectan con cuartos auxiliares y evitar jardinería inflamable, como setos, en zonas próximas a edificaciones.

Durante la presentación, José Déniz apeló a la corresponsabilidad ciudadana ante el riesgo de incendios forestales y situó el foco en la prevención. “La implicación de todos y todas” resulta clave, afirmó, para que “este verano, que se prevé especialmente complicado debido a las altas temperaturas y a la acumulación de combustible natural tras un invierno de abundantes lluvias, podamos compartir la responsabilidad de prevenir incendios y actuar de la mejor manera posible si llegara a producirse una situación de emergencia”.

La campaña municipal incluye además un vídeo divulgativo con las recomendaciones resumidas, que el Ayuntamiento difundirá a través de sus canales y redes sociales para ampliar el alcance del mensaje preventivo en Vega de San Mateo.