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CC pide un acceso peatonal seguro al IES José Frugoni Pérez de Telde junto a la GC-100

Coalición Canaria denuncia que los estudiantes caminan por un sendero sin condiciones junto a la GC-100, una vía insular con más de 5.000 vehículos diarios y reclama una actuación completa

A la derecha, la consejera portavoz del grupo de CC en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera junto a madres de los estudiantes del IES José Frugoni Pérez.

A la derecha, la consejera portavoz del grupo de CC en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera junto a madres de los estudiantes del IES José Frugoni Pérez. / LP/DLP

Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

Coalición Canaria (CC) ha reclamado la ejecución de obras para mejorar la seguridad peatonal en el acceso al IES José Frugoni Pérez, en el municipio de Telde, por donde acuden diariamente más de 700 alumnos. El grupo nacionalista sostiene que una parte del alumnado llega caminando por un sendero “no apto para el peatón” situado junto a la GC-100, una vía de titularidad insular con un tránsito que cifran en más de 5.000 vehículos al día.

La portavoz de CC en la institución insular, Vidina Cabrera, y la secretaria local del partido en Telde, Carmen Vega, realizaron una visita a la zona para exponer la situación y pedir una intervención completa. Según señalaron, el itinerario actual obliga a los estudiantes a desplazarse a pie en paralelo a la calzada, sin un acondicionamiento que garantice la separación y protección frente al tráfico.

De izquierda a derecha la secretaria local de CC en Telde, Carmen Vega junto a la consejera portavoz del grupo de CC en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera

De izquierda a derecha la secretaria local de CC en Telde, Carmen Vega junto a la consejera portavoz del grupo de CC en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera / LP/DLP

Responsabilidad insular en la GC-100

Cabrera apuntó directamente a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo, al tratarse de una carretera de competencia insular. En este contexto, reclamó que el consejero del área, Augusto Hidalgo, impulse una actuación que, a su juicio, se ha ido retrasando pese a los compromisos previos. La portavoz añadió que CC llevará este asunto al pleno del mes de mayo, con la intención de que se aborde como una necesidad vinculada a la seguridad de la comunidad educativa.

IES José Frugoni Pérez

Compromisos sin ejecución completa

La formación nacionalista sostiene que han transcurrido más de dos años desde que se planteó una intervención para acondicionar un camino más seguro junto a la GC-100, sin que se haya materializado una solución integral. Cabrera afirmó que, hasta ahora, la respuesta “no aborda con seriedad ni garantías” la protección de los peatones en ese tramo.

Una única intervención, según CC

Por su parte, Carmen Vega indicó que la única actuación realizada ha sido la sustitución de una valla de hierro por una barrera bionda reglamentaria. No obstante, añadió que la “segunda fase” anunciada para completar la mejora del acceso no se ha ejecutado y que la situación, en términos de seguridad, sigue siendo similar.

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Desde CC subrayaron que, en su opinión, el Cabildo ha incumplido lo trasladado a las familias y a la dirección del centro y sostienen que esta falta de avances mantiene la exposición al riesgo de los menores que acceden caminando al IES José Frugoni Pérez.

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