El Club LA PROVINCIA acoge la jornada 'Conecta con tu futuro: del aula al mercado laboral'
La asociación Charter 100 Canarias y el Servicio Canario de Empleo organizan este miércoles una acción para acercar oportunidades laborales al alumnado de FP y secundaria
La asociación Charter 100 Canarias y el Servicio Canario de Empleo organizan este miércoles la jornada Conecta con tu futuro: del aula al mercado laboral, una iniciativa destinada a acercar el emprendimiento y las oportunidades profesionales al alumnado de Formación Profesional (FP) y Educación Secundaria de Gran Canaria.
El encuentro tendrá lugar a partir de las 9.00 horas en el Club LA PROVINCIA, situado en la calle León y Castillo, 39, con entrada libre hasta completar aforo, si bien está especialmente orientado al alumnado y al profesorado de Formación Profesional de la Isla.
Esta jornada se enmarca dentro de un proyecto más amplio, impulsado por el Servicio Canario de Empleo, que en su primera edición está desarrollando talleres formativos sobre emprendimiento en centros educativos de distintas islas como Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro, Tenerife y La Palma. Estas acciones están siendo impartidas por empresarias y emprendedoras canarias de sectores diversos como el marketing digital, la organización de eventos, la terapia ecuestre, la restauración o el ámbito agropecuario.
Hasta el momento, el proyecto ha contado con la participación de más de 600 alumnos en el conjunto del Archipiélago, consolidando un alcance significativo en esta primera edición.
La jornada hoy reunirá a cuatro mujeres empresarias de Canarias en una mesa redonda que comenzará a las 11.00 horas, donde compartirán sus experiencias profesionales y trayectorias personales con el objetivo de inspirar al alumnado asistente: Nuria Guillén Rivero –de la Asociación Ecuestre Tamuica, en El Hierro–; Mónica Iglesias Casas – de Sweet Moni, Fuerteventura–; Carmen Soto Barrera –pescadora, Tenerife–; Anabel Calderín Castro –de La Jaira de Ana, Gran Canaria–.
Dinámica participativa
El programa arrancará a las 9.00 horas y continuará con la visita a los expositores a las 10.00, además de con una dinámica participativa media hora después a cargo de La Fábrica de Inconformistas, que fomentará la interacción y motivación del alumnado mediante una experiencia más inmersiva.
Además, durante la jornada estarán presentes diferentes empresas y proyectos para que el alumnado conozca de primera mano las distintas salidas profesionales, resuelva dudas, e incluso, reciba orientación directa. Entre ellas, se figurarán Naisa Marketing Digital, La Jaira de Ana, Radio Las Tirajanas, SB Eventos e Impyris Artesanía.
La cita finalizará a las 12.30 horas con una pausa café que permitirá generar sinergias, intercambiar ideas e inquietudes y fomentar el contacto entre el alumnado, los profesionales y las entidades participantes.
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