La Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria da voz a Santa Brígida y estrena una revista digital participativa

La Asociación Canaria de Universidades Populares ha elegido a Santa Brígida para desarrollar la primera revista digital ‘Un municipio para contarlo’, una iniciativa enmarcada en La Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria, con el que se pretende dar voz a los vecinos y vecinas de esta localidad grancanaria para que puedan relatar su entorno desde su propio prisma y seguir escribiendo su historia.

Las historias que recogen esta primera revista digital, que nace con el propósito de no ser una edición aislada y de replicarse en el resto de localidades de Gran Canaria, han sido elegidas y escritas por un grupo de personas que residen y aman su municipio, que recuerdan el pasado pensando en el presente y en el futuro, y están deseosas de compartir su mirada con el resto de vecinos y vecinas de Santa Brígida.

Participación ciudadana y desarrollo comunitario

La Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria, que cuenta con el impulso y financiación de la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, es una iniciativa formativa y participativa que ofrece a las entidades del tercer sector, colectivos sociales, instituciones y la población en general, un espacio de encuentro, aprendizaje y acompañamiento con el objetivo de fomentar la participación activa, crítica y comprometida en el desarrollo comunitario.

En este momento, bajo este paraguas, se realizan 72 actuaciones en Arucas, Moya, Gáldar, Agaete, la Aldea de San Nicolás, Tejeda, Las Palmas de Gran Canaria, la Vega de San Mateo, Agüimes, Ingenio, San Bartolomé de Tirajana, Valleseco, Santa Lucía de Tirajana y Telde, municipio donde surgió la iniciativa en 2021, concretamente en el barrio de Jinámar.

Algunas de las personas que han participado en el proyecto 'Un municipio para contarlo' / La Provincia

De Jinámar al conjunto de Gran Canaria

El germen de esta iniciativa se desarrolló en el barrio teldense, que se encontraba inmerso en un proceso comunitario, con una metodología abierta y participativa, implicando a agentes sociales que actuaron como mentores y participantes. Tras varias fases de implementación y evaluación, se incorporaron aprendizajes clave, como la importancia de adaptar las acciones a las dinámicas del territorio y aprovechar redes comunitarias ya existentes. La sistematización de esta experiencia permitió definir un modelo replicable que ahora se extiende al conjunto de Gran Canaria.

Democracia, igualdad y cultura de paz

La importancia de la Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria radica en la necesidad de fortalecer la democracia mediante una ciudadanía informada y comprometida. Para ello, promueve valores como los derechos humanos, la igualdad, la participación política y la cultura de paz. Asimismo, busca desarrollar habilidades cívicas esenciales, como el pensamiento crítico, la comunicación, la resolución de conflictos y la colaboración, facilitando así una implicación más efectiva de la población en la vida pública.

Formación, intercambio y acción local

Así, la Asociación Canaria de Universidades Populares promueve prácticas participativas que contribuyan a contar una ciudadanía colaborativa y conciliadora. Entre sus objetivos específicos destacan la formación de cargos públicos, técnicos y ciudadanía en participación ciudadana, la creación de espacios de intercambio de experiencias y el impulso de la implicación de los agentes sociales en la resolución de problemáticas locales.

La planificación de la iniciativa contempla una amplia variedad de actividades formativas y de dinamización, como talleres, cursos, encuentros, foros o sesiones de trabajo, tanto en formato presencial como mixto. Algunas de estas acciones son la elaboración de una revista comunitaria, talleres formativos sobre la realización de trámites administrativos online, iniciativas para favorecer la convivencia entre personas y mascotas, o introducción al uso de la Inteligencia Artificial, entre otras.