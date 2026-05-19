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La Feria de Ganado de Gran Canaria reunirá 1.200 animales, 91 expositores y actividades escolares en la Granja Agrícola Experimental

La cita se celebrará del 20 al 24 de mayo en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, que visitará más de un millar de escolares

Antonio Morales y Miguel Hidalgo, durante la presentación de la Feria de Ganado de Gran Canaria 2026.

Antonio Morales y Miguel Hidalgo, durante la presentación de la Feria de Ganado de Gran Canaria 2026. / David Delfour - Cabildo de Gran Canaria

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria celebrará del 20 al 24 de mayo la Feria de Ganado de Gran Canaria 2026, una cita que reunirá en la Granja Agrícola Experimental a 1.200 animales de 72 explotaciones y que incorpora la XXXIII edición del Concurso y Exposición de Ganado Selecto y la Feria Escolar del Sector Primario.

El presidente insular, Antonio Morales, presentó este martes el evento junto al consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, y destacó que la feria se consolida como un escaparate clave para defender el patrimonio ganadero de la isla y visibilizar el trabajo de las familias del campo. La Corporación destina 325.000 euros a la organización de esta edición, dentro de una estrategia de apoyo al sector que incluye 1,3 millones de euros anuales en subvenciones ordinarias.

Razas autóctonas y 91 expositores

La Feria de Ganado y el concurso se celebrarán el sábado, de 10.00 a 18.30 horas, y el domingo, de 10.00 a 15.00 horas. El recinto reunirá 480 caprinos, 345 ovinos, 230 bovinos, 25 equinos y 20 perros, lo que, según el Cabildo, convierte esta cita en la mayor concentración ganadera de estas características en Canarias y la tercera del país.

El concurso contará con 58 premios, cuya cuantía se incrementa este año un 25%. Sumados a las ayudas al transporte y estancia del ganado, la inversión asociada al certamen supera los 90.000 euros.

El recinto acogerá además 91 expositores, con espacios dedicados al producto local, maquinaria y suministros agrícolas y ganaderos, artesanía, instituciones, organizaciones agrarias y restauración con productos de kilómetro cero. También habrá actividades infantiles, catas de café, queso, miel y vino, visitas guiadas por veterinarios y un concierto de Los Lola el sábado.

Récord de escolares

La Feria Escolar se celebrará el miércoles y jueves con la participación de 1.353 estudiantes de 50 centros de 16 municipios, incluidos centros rurales y aulas Enclave. El Cabildo financiará un dispositivo de 52 guaguas para facilitar los desplazamientos.

El alumnado participará en talleres didácticos sobre agricultura, ganadería y pesca, recibirá un desayuno saludable con productos locales y asistirá al espectáculo Isla de sabores, del Cancionero Isleño.

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Para el fin de semana, el Cabildo prevé la asistencia de unos 40.000 visitantes y recomienda el uso del transporte público. Global reforzará el servicio y el domingo funcionará una línea gratuita de guaguas lanzaderas entre el aparcamiento intermodal de El Rincón y la Granja Agrícola Experimental.

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