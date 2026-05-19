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Una gala benéfica en un hotel de Maspalomas busca recaudar fondos para la lucha contra el cáncer

El evento se celebrará este jueves en el hotel Maspalomas Princess y todo el dinero recolectado se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Imagen del hotel Maspalomas Princess de noche.

Imagen del hotel Maspalomas Princess de noche. / José Carlos Guerra

Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

El hotel Maspalomas Princess celebrará una gala benéfica este jueves, 21 de mayo, en la que todo el dinero que se recaude irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer. El evento contará con una cena a la que asistirán 200 comensales, que abonarán 120 euros por cubierto. Se trata de un acto para homenajear a doña Magdalena Plana Solé, esposa del fundador de la compañía Princess Hotels & Resorts, José Cabrera Blanch, que falleció a causa de esta enfermedad en 2019.

El presentador grancanario Roberto Herrera será el encargado de conducir esta gala que contará con las actuaciones de diversos artistas. Se trata de la primera edición de este evento organizado por la empresa y las personas que quieran participar, podrán efectuar una donación a través de una llamada telefónica al hotel Maspalomas Princess.

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